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Самую сухую пустыню мира засыпало снегом 0 597

Техно
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Самую сухую пустыню мира засыпало снегом
ФОТО: Global Look Press

Самую сухую пустыню мира Атакама в Южной Америке засыпало снегом.

Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом. Об этом сообщает расположенная на ее территории обсерватория ALMA в социальной сети Х.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении. Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

Ранее сообщалось, что Пустыню Гоби, расположенную в Центральной Азии, решили поставить на службу зеленой энергетике. В частности, в кабмине Монголии намерены усовершенствовать автомагистраль Улан-Батор — Замын-Ууд на границе с Китаем.

В апреле 2024 года ученые обнаружили скрытую экосистему под самой сухой и жаркой пустыней Земли на глубине четыре метра.

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