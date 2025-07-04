В Китае представили новый беспилотник размером всего в пару сантиметров и весом менее 0,2 грамма. Его цель - сбор разведданных на поле боя, не попадаясь на глаза.

Дрон, больше похожий на робота-комара из фантастики, был показан в эфире центрального китайского телевидения. Он помещается на кончике пальца и едва различим невооруженным глазом. По словам студента Национального университета оборонных технологий, такие миниатюрные роботы идеально подходят для разведки в тылу противника.

Несмотря на технологические успехи, западные аналитики предупреждают, что мгновенного прорыва от китайского "дрона-комара" ждать не стоит. Ограниченный радиус, малая мощность и короткий срок работы аккумулятора сводят эффективность к минимуму. Правда, США уже экспериментируют с реальными насекомыми, на которых крепят оборудование.

Тимоти Хит из RAND: если Китаю удастся наладить массовое производство таких дронов, они станут идеальны для разведки внутри зданий и других труднодоступных мест.

Однако основная тревога - не военная, а гражданская. Миниатюрные устройства для слежки могут легко проникать в частные помещения, что вызывает опасения по поводу приватности и возможного преступного использования.

Ключевая угроза, заключается не в одном дроне, а в их роевом применении - с синхронной работой, координацией и искусственным интеллектом. Будущее разведки и войны становится все более компактным, умным и слаженным.

Однако Китай - не единственная страна, работающая в этом направлении. В США уже несколько лет разрабатывают схожие технологии. Один из проектов — RoboBee из Гарварда - представляет собой робота-пчелу с крыльями, машущими 120 раз в секунду. Планируется, что такие рои дронов будут использоваться для опыления или помощи при чрезвычайных происшествиях. На поле боя запад уже использует микродроны, включая Black Hornet - разработанный в Норвегии и производимый сегодня американской компанией Teledyne FLIR Defense. Последняя версия, Black Hornet 4, летает более 30 минут, передает видео и тепловые изображения на расстояние до 3,2 км и используется армиями десятков стран, включая спецподразделения ЦАХАЛа.