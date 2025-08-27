Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Корабль SpaceX Starship смог совершить вертикальную посадку 1 458

Техно
Дата публикации: 27.08.2025
Deutsche Welle

x.com/SpaceX

ФОТО: twitter

Ракета-носитель с прототипом корабля Starship развернула на орбите несколько спутников-симуляторов, после чего приводнилась в Индийском океане и взорвалась. В компании SpaceX заявили, что это значительный шаг вперед, пишет DW.

Американская компания SpaceX во вторник, 26 августа, успешно провела десятый запуск ракеты-носителя с прототипом самого большого в истории космического корабля Starship. Прямая трансляция велась в соцсети Х. В SpaceX заявили, что "каждая основная цель достигнута", а полет стал "значительным шагом вперед в разработке первой в мире полностью многоразовой ракеты-носителя".

Для запуска Starship был задействован ракетный ускоритель Super Heavy, также разработанный компанией Илона Маска. Он отделился от корабля и, согласно плану, окончил полет в Мексиканском заливе.

Корабль вывел спутники на орбиту

Миссия самого Starship продолжалась чуть более часа. Корабль развернул на орбите несколько симуляторов спутников Starlink, а затем совершил контролируемое приводнение в Индийском океане.

Во время приводнения Starship произошел взрыв. Такой результат, вероятно, подразумевался изначально - целью испытания было не сохранение прототипа, а его переориентирование для вертикальной посадки. Эта цель была достигнута, следует из сообщения SpaceX.

SpaceX хочет возвращать Starship на Землю, но пока это не удавалось

Высота Starship в комплексе с Super Heavy составляет 123 метра - это самая большая и мощная космическая ракета не только среди творений SpaceX, но и в принципе в истории. SpaceX намерена сделать Starship кораблем многоразового использования, который позволит значительно экономить затраты на космические полеты.

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что в 2026 году Starship сможет отправиться к Марсу, а Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) намеревалось использовать его для пилотируемых лунных миссий. Тестовые запуски корабля проводятся с 2023 года - лишь два из девяти предыдущих были признаны полностью успешными. Четыре полета Starship завершились взрывами ракеты-носителя.

Изначально десятый запуск Starship был запланирован на 24 августа. За несколько часов до старта он был перенесен. Причиной отмены стали технические неполадки в наземных системах, заявили тогда в компании.

Читайте нас также:
#космос #spacex
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го августа

    "Челюсть отвисла-пора стартовать+ Корабль взмыл небо, но ёшь твою мать+ Взорвался он быстро, почти моментально+ И экипаж расшвыряло потнебу+ Посыпались уши как дождь в октябре+ Разбился носок об асфальт обожжёный+ Завтра мы новый корабль запустим!!!" 🎉😎

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 3710
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 113
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 878
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 18
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 19
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 265
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 66
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 45
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 67
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 18
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 19
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 265

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео