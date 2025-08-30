Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самое странное озеро Земли загадочно высыхает и вновь наполняется водой всего за несколько часов 0 862

Техно
Дата публикации: 30.08.2025
Focus
Discover Northern Ireland

Discover Northern Ireland

В Северной Ирландии находится удивительное Исчезающее озеро, которое может быть полным утром и совершенно пустым уже через несколько часов. Исследователи обнаружили, что причина в подземной дренажной системе, однако она до конца так и не была изучена, пишет Фокус.

Исчезающее озеро, также известное как Лугарема, расположено в графстве Анрим в Северной Ирландии и известно своей редкой геологией, которую ученые до сих пор до конца не могли изучить. Известно. Что в озеро впадают три ручья, но единственный выход – дренажная система на дне водоема, которая часто засоряется и открывается вновь, что приводит к резким перепадам уровня воды в Исчезающем озере, пишет Live Science.

Исчезающее озеро Ирландии

По словам исследователей Геологического сообщества, Исчезающее озеро может быть полным утром и пустым к обеду из-за этой дренажной системы и загадочной подземной дренажной системы, которая доставляет воду в большой источник на реке Кэри, расположенный всего в 2,5 километра от него.

Геологи давно пытаются разгадать тайну этого водоема, однако до конца так и не уверены, как работает дренажная система и когда она образовалась. Однако, по мнению ученых, именно эта особенность может опорожнить озеро с поразительной эффективностью.

Почему озеро то наполняется, то высыхает?

По словам гидрогеолога Британской геологической службы в Белфасте, Пола Уилсона, Лугарима – динамический ландшафт, а потом, приближаясь к озеру каждый раз интересно гадать, в каком состоянии оно будет сегодня.

Известно, что вода впадает в озеро, а вместе с ней и мусор, который оседает на дне озера и в конечном итоге закрывает сток. Как только отверстие полностью закупоривается, уровень воды быстро поднимается. Однако, когда вода достигает определенного уровня, давление, которая она оказывает на сток, внезапно пробивает его – в результате уровень воды вновь быстро падает, пока озеро почти полностью мелеет.

Исследователи также обнаружили, что небольшая дорога проходит через середину Исчезающего озера – сегодня дорогу немного подняли, чтобы автомобили могли проехать здесь даже при самом высоком уровне воды в озере. Водоем также расположен в отдаленном месте, окруженном болотом, а потому регион характеризуется заболоченной почвой и туманами.

Легенда гласит, что в XIX веке люди в конном экипаже, ехавшие по дороге, попытались пересечь Исчезающее озеро глубокой ночью и утонули. Согласно фольклору, экипаж и лошади до сих пор бродят по берегу, появляясь в виде призраков по ночам, когда озеро полноводно.

Читайте нас также:
#ирландия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 3716
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 114
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 878
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 18
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 19
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 265
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 66
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 45
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 68
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 18
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 19
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 265

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео