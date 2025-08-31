Baltijas balss logotype
Ученые назвали наибольшую опасность для Земли из-за Солнца

Техно
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Область Солнца 4197 представляет наибольшую опасность для Земли.

Активная область Солнца 4197 стала представлять наибольшую опасность для Земли, так как она вышла на центральный солнечный меридиан. Об этом сообщают ученые в своем Telegram-канале.

«Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце — Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования», — отмечается в сообщении.

При этом ученые подчеркнули, что ни одной серьезной вспышки не наблюдается, происходит лишь частичный разогрев окружающей небесное тело короны.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что в одной из областей Солнца за сутки появилось как минимум 100 новых пятен. При этом в данной области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одной вспышки, уточнили в публикации.

Также ранее стало известно, что один из самых таинственных радиосигналов в истории астрономии — знаменитый Wow!, зафиксированный в 1977 году, — оказался значительно сильнее, чем считалось прежде. К такому выводу пришли исследователи и добровольцы проекта SETI, повторно проанализировав архивные данные с помощью современных технологий.

#наука
