Активная область Солнца 4197 стала представлять наибольшую опасность для Земли, так как она вышла на центральный солнечный меридиан. Об этом сообщают ученые в своем Telegram-канале.

«Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце — Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования», — отмечается в сообщении.

При этом ученые подчеркнули, что ни одной серьезной вспышки не наблюдается, происходит лишь частичный разогрев окружающей небесное тело короны.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что в одной из областей Солнца за сутки появилось как минимум 100 новых пятен. При этом в данной области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одной вспышки, уточнили в публикации.

