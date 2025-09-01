Кровавая Луна в сентябре 2025: когда будет рекордное полное лунное затмение

Уже в конце этой недели почти 7 миллиардов человек смогут увидеть очередное лунное затмение, пишет Фокус .

Полное лунное затмение, когда в небе появится так называемая "Кровавая Луна", наступит вечером в воскресенье, 7 сентября. Во время этого события Луна будет иметь красноватый оттенок и полное лунное затмение сможет увидеть почти 7 миллиардов человек по всему миру. Это будет самое длинное лунное затмение в этом году, которое в общей сложности продлиться почти 4,5 часа, пишет IFLScienсe.

Полное лунное затмение лучше всего будет видно с большей части Азии, на востоке Африки и на западе Австралии. Но как часть полного лунного затмения смогут увидеть жители остальной части Африки, Австралии и большей части Европы.

В Латвии частичное лунное затмение начнется в 19:27 по Риге, а полное затмение продлится с 20:30 до 21:52. После этого снова наступит фаза частичного лунного затмения, которая продлится до 23:55. Это будет самое длинное лунное затмение в этом году, которое к тому же сможет увидеть почти 7 миллиардов человек, а потому его можно считать рекордным.

Лунное затмение происходит, когда Земля, Луга и Солнце находятся на одной линии. При этом наша планета находится между и Солнцем и Луной. Тень Земли падает на Луну и возникает затмение. Полное лунное затмение происходит в полнолуние.

Полное лунное затмение известно как "Кровавая Луна", потому что, попав в тень Земли, Луна становится красной. Причина этого в том, что солнечный свет проникает через атмосферу Земли, теряя синие цвета. Тень нашей планеты имеет слегка красноватый оттенок, который окрашивает Луну, когда на нее не падают прямые солнечные лучи.

Что касается Солнца, то существуют полные солнечные затмения, когда Солнце полностью закрыто, частичные, когда закрыта лишь часть Солнца, и кольцеобразные, когда Солнце полностью закрыто, но Луна находится в самой удаленной точке своей орбиты, поэтому она не выглядит достаточно большой, чтобы закрыть весь солнечный диск.