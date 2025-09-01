Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кровавая Луна в сентябре 2025: когда будет рекордное полное лунное затмение 0 627

Техно
Дата публикации: 01.09.2025
Focus
Кровавая Луна в сентябре 2025: когда будет рекордное полное лунное затмение
ФОТО: Unsplash

Уже в конце этой недели почти 7 миллиардов человек смогут увидеть очередное лунное затмение, пишет Фокус.

Полное лунное затмение, когда в небе появится так называемая "Кровавая Луна", наступит вечером в воскресенье, 7 сентября. Во время этого события Луна будет иметь красноватый оттенок и полное лунное затмение сможет увидеть почти 7 миллиардов человек по всему миру. Это будет самое длинное лунное затмение в этом году, которое в общей сложности продлиться почти 4,5 часа, пишет IFLScienсe.

Полное лунное затмение лучше всего будет видно с большей части Азии, на востоке Африки и на западе Австралии. Но как часть полного лунного затмения смогут увидеть жители остальной части Африки, Австралии и большей части Европы.

В Латвии частичное лунное затмение начнется в 19:27 по Риге, а полное затмение продлится с 20:30 до 21:52. После этого снова наступит фаза частичного лунного затмения, которая продлится до 23:55. Это будет самое длинное лунное затмение в этом году, которое к тому же сможет увидеть почти 7 миллиардов человек, а потому его можно считать рекордным.

Лунное затмение происходит, когда Земля, Луга и Солнце находятся на одной линии. При этом наша планета находится между и Солнцем и Луной. Тень Земли падает на Луну и возникает затмение. Полное лунное затмение происходит в полнолуние.

Полное лунное затмение известно как "Кровавая Луна", потому что, попав в тень Земли, Луна становится красной. Причина этого в том, что солнечный свет проникает через атмосферу Земли, теряя синие цвета. Тень нашей планеты имеет слегка красноватый оттенок, который окрашивает Луну, когда на нее не падают прямые солнечные лучи.

Что касается Солнца, то существуют полные солнечные затмения, когда Солнце полностью закрыто, частичные, когда закрыта лишь часть Солнца, и кольцеобразные, когда Солнце полностью закрыто, но Луна находится в самой удаленной точке своей орбиты, поэтому она не выглядит достаточно большой, чтобы закрыть весь солнечный диск.

Читайте нас также:
#космос #луна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 3723
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 114
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 880
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 21
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 21
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 271
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 67
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 45
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 68
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 21
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 21
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 271

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео