В рамках важного этапа развития устойчивого судоходства в регионе Северного моря начали работу суда, работающие на водороде, что дает представление о будущем морских перевозок с действительно нулевым уровнем выбросов.

На внутреннем терминале Алблассердам, недалеко от Роттердама, экипаж H2 Barge 2 участвует в необычной операции по заправке: погрузка контейнеров, наполненных зеленым водородом, произведенным с использованием возобновляемых источников энергии. В отличие от традиционных судов, работающих на дизельном топливе, это судно не выделяет CO2.

«Наши баржи могут совершать примерно 100 рейсов в год с круговым маршрутом в 500 километров. Это обеспечивает экономию 2000 метрических тонн CO₂ в год», объясняет Сара Равацца, управляющий директор Future Proof Shipping.

Компания была основана в 2017 году как консалтинговая фирма, помогающая клиентам сократить выбросы углекислого газа в ходе их судоходных операций. Решив продемонстрировать, что достижение абсолютного нуля выбросов возможно, они в конечном итоге приобрели и модернизировали старое дизельное судно, установив на него водородно-электрическую силовую установку. H2 Barge 1 был спущен на воду в 2023 году, за ним последовал H2 Barge 2 год спустя.

«Наши суда оснащены электрическим двигателем и топливными элементами», — объясняет Тони Вирвилис, морской инженер из Future Proof Shipping, «топливные элементы — это устройства, которые преобразуют водород в электричество и воду. Электричество используется судном для движения».