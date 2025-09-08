Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названа неожиданная польза пересадки кала 0 717

Техно
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Названа неожиданная польза пересадки кала
ФОТО: Unsplash

NC: пересадка кала снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний у подростков.

Трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) показала долгосрочные метаболические преимущества у подростков с ожирением. Как сообщили исследователи из Университета Окленда, опубликованные в Nature Communications, результаты четырехлетнего наблюдения демонстрируют, что одноразовый курс трансплантации способен уменьшить окружность талии, снизить уровень жира в организме, воспаление и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 87 подростков 14–18 лет. Половина из них получила капсулы с донорскими бактериями, другая половина — плацебо. Спустя более четырех лет у участников из группы ТФМ окружность талии оказалась меньше в среднем на 10 см, а доля жировой массы — ниже на 5 процентов. Кроме того, наблюдалось повышение уровня «хорошего» холестерина и снижение показателей метаболического синдрома — состояния, которое вдвое увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и в пять раз повышает вероятность развития диабета 2-го типа.

Ученые отметили, что донорские бактерии и вирусы прижились в организме участников и сохранялись даже спустя годы. Это открывает путь к созданию новых пробиотиков, способных надолго «перепрограммировать» микробиом и снижать риски хронических болезней.

Читайте нас также:
#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
2
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4345
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 934
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 2
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 24
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 31
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 51
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 46
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 2
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео