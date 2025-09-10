Этот летательный аппарат станет преемником устаревшего E-4B, который более полувека выполнял роль воздушного командного пункта для управления ядерными силами страны. Разработкой занимается компания Sierra Nevada Corporation, которая 7 августа 2025 года совершила первый полет E-4C на базе модернизированного Boeing 747−8 — удлиненной и обновленной версии культового авиалайнера. Новый самолет проходит глубокую модернизацию, чтобы сохранить функции управления в случае ядерного конфликта или масштабной атаки на США.

С 1970-х годов ВВС США используют четыре самолета E-4B Nightwatch, созданные на базе Boeing 747−200. Их средний возраст превышает 51 год, и они больше не соответствуют современным требованиям. Именно поэтому Пентагон в 2024 году заключил с Sierra Nevada контракт стоимостью 13 миллиардов долларов на создание нового поколения командных самолетов.

Испытания продлятся до 2026 года на базах в штатах Огайо и Канзас. Новая машина получит более мощные системы связи, защиту от электромагнитных импульсов, современную спутниковую коммуникацию и увеличенную грузоподъемность. Для программы Sierra Nevada уже приобрела четыре Boeing 747−8 и еще пять самолетов у Korean Air, которые будут переоборудованы под военные нужды.

Ожидается, что количество новых E-4C останется близким к нынешнему парку — четыре единицы, а полная поставка состоится к 2036 году. По данным Пентагона, модернизация является частью масштабного обновления системы NC3 — «нервной системы» американских стратегических сил, охватывающей спутники, наземные базы, подводные лодки, бомбардировщики и командные самолеты.

Новый самолет Судного дня должен обеспечить США способность поддерживать управление ядерными силами в любых условиях как минимум до середины XXI века.