Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Cамолет Судного дня» совершает пробные полеты над Америкой 0 1199

Техно
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Появление такой "птички" ничего хорошего не сулит.

Появление такой "птички" ничего хорошего не сулит.

Гигантский Boeing 747 напичкан секретной электроникой.

Этот летательный аппарат станет преемником устаревшего E-4B, который более полувека выполнял роль воздушного командного пункта для управления ядерными силами страны. Разработкой занимается компания Sierra Nevada Corporation, которая 7 августа 2025 года совершила первый полет E-4C на базе модернизированного Boeing 747−8 — удлиненной и обновленной версии культового авиалайнера. Новый самолет проходит глубокую модернизацию, чтобы сохранить функции управления в случае ядерного конфликта или масштабной атаки на США.

С 1970-х годов ВВС США используют четыре самолета E-4B Nightwatch, созданные на базе Boeing 747−200. Их средний возраст превышает 51 год, и они больше не соответствуют современным требованиям. Именно поэтому Пентагон в 2024 году заключил с Sierra Nevada контракт стоимостью 13 миллиардов долларов на создание нового поколения командных самолетов.

Испытания продлятся до 2026 года на базах в штатах Огайо и Канзас. Новая машина получит более мощные системы связи, защиту от электромагнитных импульсов, современную спутниковую коммуникацию и увеличенную грузоподъемность. Для программы Sierra Nevada уже приобрела четыре Boeing 747−8 и еще пять самолетов у Korean Air, которые будут переоборудованы под военные нужды.

Ожидается, что количество новых E-4C останется близким к нынешнему парку — четыре единицы, а полная поставка состоится к 2036 году. По данным Пентагона, модернизация является частью масштабного обновления системы NC3 — «нервной системы» американских стратегических сил, охватывающей спутники, наземные базы, подводные лодки, бомбардировщики и командные самолеты.

Новый самолет Судного дня должен обеспечить США способность поддерживать управление ядерными силами в любых условиях как минимум до середины XXI века.

Читайте нас также:
#авиация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4353
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 119
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 935
Арктические районы станут доступны для всех видов связи. Иконка видео
«Рассвет» заменит Starlink в России 303

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 3
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 27
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 32
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 51
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 47
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 3
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 4
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео