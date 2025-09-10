Baltijas balss logotype
Названа дата выхода iOS 26

Техно
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Названа дата выхода iOS 26
ФОТО: Unsplash

Apple выпустит iOS 26 и другие операционные системы 15 сентября.

Корпорация Apple назвала дату выхода новых версий операционных систем (ОС) для своих гаджетов. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая iOS 26, которая была анонсирована летом на мероприятии WWDC, выйдет 15 сентября. Она будет работать на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE 2 поколения, iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. ОС получит новый дизайн Liquid Glass, встроенный автоответчик, обновленный мессенджер iMessage, функцию синхронного перевода с наушниками AirPods и небольшие улучшения.

Операционная система для планшетов iPadOS 26 также появится 15 сентября. Она будет работать с iPad mini 5 поколения, iPad 8 поколения, iPad Air 3 поколения, 11-дюймовым iPad Pro 1 поколения, 12,9-дюймовым iPad Pro 3 поколения и более новыми iPad. В этот же день для скачивания будет доступна macOS Tahoe, которая будет работать с MacBook Air и Pro на M1, MacBook Pro 2019 года выпуска, iMac и Mac mini 2020 года выпуска, Mac Pro 2019 года выпуска, Mac Studio и более новыми компьютерами.

Новые версии ОС для умных часов и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro тоже будут доступны 15 сентября. Так, watchOS 26 будет поддерживать Apple Watch SE 2, Series 6, Watch Ultra и более новые смарт-часы. Обновления для гаджетов Apple будут доступны бесплатно по всему миру.

Ранее Apple объявила стоимость новых смартфонов. Все модели серии iPhone 17 будут доступны с 256 гигабайтами встроенной памяти, цены на устройства начинаются с 799 долларов.

#iphone
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео