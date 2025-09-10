Baltijas balss logotype
Объявлена стоимость iPhone 17

Техно
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Apple

Apple

iPhone 17 появится в продаже 19 сентября и будет стоить 799 долларов.

Корпорация Apple в ходе презентации 9 сентября объявила стоимость новых смартфонов. Запись мероприятия доступна на сайте фирмы.

Компания представила четыре новых смартфона: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и Pro Max. Модели Plus больше нет в линейке, и ее место занял ультратонкий Air — его толщина составляет всего 5,6 миллиметра. В минимальной комплектации все смартфоны имеют 256 гигабайт встроенной памяти.

iPhone 17 будет стоить в минимальной версии 799 долларов, 17 Air — 999 долларов, 17 Pro и Pro Max будут стоить 1099 и 1199 долларов соответственно. Продажи всех устройств начнутся 19 сентября.

Напомним, в линейку вошло четыре новых устройства: базовый iPhone 17 получил 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками, а также с переменной частотой обновления от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3000 нит. Также смартфон получил функцию Always-on Display

Устройство имеет новый чип Apple A19, который на 20 процентов быстрее чипа iPhone 16 и вдвое быстрее iPhone 13. На задней крышке находится всего две камеры: основная и сверхширокоугольная на 48 мегапикселей. За счет повышенного разрешения на основную камеру можно делать снимки с двукратным приближением.

Смартфон будет доступен в пяти цветах: лавандовый, голубой, салатовый, белый и черный. Базовая версия смартфона имеет 256 гигабайт накопителя.

#iphone
Видео