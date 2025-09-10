В новой части игры Grand Theft Auto (GTA) будут собственные онлайн-сервисы — мессенджеры и приложения для заказа такси. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Новый контент игры раскрыл авторитетный инсайдер по теме GTA под ником Tez2. Он заявил, что в GTA VI будет очень богатый виртуальный мир, включающий собственные банки, средства коммуникации и сервисы. Инсайдер рассказал, что разработчик Rockstar Games зарегистрировал несколько интернет-доменов, названия которых напоминают наименования реальных брендов.

Так, создатели игры зарегистрировали сайт what-up.app — аналог мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), rydeme.app — агрегатора такси Uber, buckme.app — клон ряда популярных сервисов денежных переводов. Другие названия отсылают к юридическим фирмам, сервисам эскорт-услуг и государственным учреждениям.

По мнению журналистов, геймеры смогут пользоваться этими сервисами и заходить на их адреса в настоящем, а не во внутриигровом интернете. «Rockstar хочет, чтобы GTA VI ощущалась максимально реалистично, будь то физика воды или повседневная жизнь людей», — отметили авторы.

Релиз GTA VI запланирован на 26 мая 2026 года.