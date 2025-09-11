Люди будут платить! Цены на iPhone поднимут в два раза

Корпорация Apple начала готовить своих потребителей к повышению цен на iPhone. Об этом заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман в колонке для Bloomberg.

Он вспомнил, как в 2017 году Apple представила iPhone X, установив цену в 1000 долларов. По его словам, тем самым компания создала новый продукт — флагманский телефон за 1000 долларов — и много лет придерживалась этой цены. Гурман заметил, что IT-гигант начал готовить пользователей к тому, что цены на смартфоны скоро будут начинаться с 2000 долларов.

Автор отметил, что 9 сентября компания представила версию iPhone 17 Pro Max с рекордными двумя терабайтами памяти, оценив девайс в 2000 долларов. «Apple не стала бы устанавливать такую цену, если бы не была уверена, что значительная часть ее клиентской базы готова ее платить», — заключил специалист.

По его словам, ультратонкий iPhone Air за 1000 долларов станет «дорожкой» к первому складному смартфону Apple. Журналист спрогнозировал, что iPhone Fold будет стоить минимум в два раза дороже модели Air. Также он рассказал, что первым «обычным» телефоном Apple за 2000 долларов может стать iPhone 20. Юбилейный девайс, над которым уже работает компания, выйдет в 2027 году.