В ходе миссии американского марсохода Perseverance обнаружены признаки того, что в древности на этой планете была жизнь. Об этом заявила на пресс-конференции руководитель научных программ американского аэрокосмического агентства НАСА Никола Фокс.

«Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня», — констатировала специалист.

Фокс также отметила, что открытие – признаки биосигнатуры древних микробов на марсианском камне – было сделано при помощи ровера Perseverance, запущенного в первый срок президентства Дональда Трампа.

Perseverance (в переводе на русский язык – «Настойчивость») — марсоход, разработанный и изготовленный Лабораторией реактивного движения НАСА. Он был запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка аппарата на Красную планету состоялась 18 февраля 2021-го. С того времени Perseverance работает в кратере Езеро, где, как полагают ученые, в древности находилось озеро.

В ходе процедуры управляемого спуска (EDL) на поверхность были сброшены две вольфрамовые болванки весом по 77,5 кг, использовавшиеся в качестве балласта. На месте падения одной из них образовался ударный кратер диаметром около 6 метров. Однако сейсмометру SEIS зонда InSight, находящегося на поверхности Марса в 3450 км к востоку от места падения блоков, не удалось обнаружить никаких сигналов ни от входа, спуска и приземления марсохода Perseverance, ни от искусственных марсотрясений, вызванных сбросом вольфрамовых болванок.