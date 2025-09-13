В столице американской автопромышленности царят умные роботы на колесиках

В Детройте автономные устройства все чаще берут на себя задачи, которые раньше выполнялись людьми.

На пляжах Детройта появился необычный работник — автономный робот BeBot, методично очищающий береговую линию от мусора. Но это лишь один из множества автоматизированных помощников, постепенно меняющих облик города. Как сообщает издание Detroit Business, в Детройте роботы все чаще берут на себя задачи, которые раньше выполнялись людьми: уборку улиц, стрижку газонов, сбор отходов и даже подзарядку общественного транспорта.

Эта тенденция отражает стремление Детройта стать центром инноваций в робототехнике. Среди самых заметных проектов — робот Penny Pickup, собирающий пищевые отходы из ресторанов для переработки, и Snowbotix, мини-трактор со снегоочистителем, помогающий коммунальщикам зимой. Для безопасности дорожных рабочих траву вдоль магистралей теперь косит дистанционно управляемая машина. А экспериментальный FlashBot решает проблему нехватки зарядных станций для электромобилей, подвозя энергию прямо к автомобилю.

Однако автоматизация имеет и другую сторону. На недавней конференции Reindustrialized 2025 обсуждались в основном оборонные применения робототехники — от автономных дронов до пулеметных комплексов. Этот контраст между мирными помощниками и военными машинами наглядно показывает двойственную природу технологического прогресса. Детройт, в прошлом символ промышленной мощи США, сегодня становится полигоном для тестирования роботов самого разного назначения. И если одни из них вызывают улыбки, то другие напоминают, что автоматизация — это не только удобство, но и новые вызовы.

Между тем, публику поразила флагманская разработка компании UBTech — это робот-андроид модели Walker S2. Он первым в мире получил возможность самостоятельно менять свои аккумуляторы без участия человека. В тыльной части его корпуса размещены два аккумуляторных отсека, что позволяет роботу продолжать работу, пока один из блоков заряжается. Это решение кардинально меняет подход к организации производственного процесса.

Когда запас энергии в основном аккумуляторе снижается до критического уровня, робот самостоятельно направляется к зарядной станции. Используя манипуляторы, он устанавливает свежий модуль и извлекает разряженный — весь процесс занимает считанные минуты. Эта способность позволяет Walker S2 сохранять функциональность в круглосуточном режиме с минимальными перерывами. Прототип S2 имеет рост, сопоставимый с человеческим, интерактивный дисплей для отображения системной информации и встроенные системы безопасности — в том числе, механизм аварийного отключения.

https://www.youtube.com/shorts/GR7jS9yWQ98?feature=share