Комары обожают пиво, выяснили ученые Нидерландов 0 400

Техно
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Мелкие кровососы способны довести до белого каления.

Мелкие кровососы способны довести до белого каления.

Участников, которые пользовались солнцезащитным кремом или недавно принимали душ, кусали меньше.

Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.

Авторы исследования, препринт которого появился на сайте bioRxiv.org, предположили, что на привлекательность человека для комаров влияют особенности его личной гигиены и другие привычки, в том числе связанные с употреблением спиртного. Чтобы проверить гипотезу, микробиолог Феликс Хол вместе с коллегами из медицинского центра при Университете Радбауда решил привлечь посетителей фестиваля Lowlands. В конце лета он ежегодно проходит в Биддингхейзене, примерно в часе езды от Амстердама, и собирает десятки тысяч людей.

На фестивале побывали около 60 тысяч человек. Из них чуть меньше 500 согласились стать добровольцами и послужить науке. Все участники анонимно заполнили анкеты, в которых сообщили о деталях своей гигиены, питания и времяпрепровождения на фестивале, включая употребление горячительных напитков и проведение ночи в одиночестве или с кем-то. Кроме того, у них измеряли температуру и с помощью алкотестера оценивали содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Затем следовала проверка на привлекательность для комаров. Для этого добровольцы помещали руку в специально сконструированный контейнер из акрилового стекла, где находились самки малярийных комаров (Anopheles). По бокам контейнера были участки с перфорацией. С левой стороны находилась сладкая приманка — пропитанная раствором глюкозы ватная подкладка, а к участку с перфорацией справа добровольцы прижимали руку. Отверстия были настолько малы, что укус им не грозил, но комары могли чувствовать запах человека. Перед началом теста людей также просили слегка подуть в отверстия. По завершении процедуры у людей брали мазки с кожи правого предплечья для оценки.

Происходившее в контейнере фиксировали на видео, что в дальнейшем позволило подсчитать, сколько раз комары пытались укусить того или иного человека. Эти данные затем сопоставили с другими собранными сведениями.

В результате исследователи установили, что кровососы активнее атаковали тех, кто пил пиво на фестивале, а также курил каннабис или делил с кем-то постель. Участников, которые пользовались солнцезащитным кремом или недавно принимали душ, кусали меньше.

«Похоже, комарам просто по вкусу гедонисты», — прокомментировали результат исследователи, имея в виду людей, стремящихся к удовольствиям. Хотя комары предпочитали любителей пива, дело, видимо, не в самом напитке. По мнению Феликса Хола, которым он поделился в интервью на местном радио (выдержки привело издание Forbes), выпивавшие, вероятно, больше танцевали на мероприятии. Это могло повлиять на интенсивность их запаха и привлекательность для комаров.

Впрочем, из-за ограничений, связанных с особенностями выборки в эксперименте (участники музыкального фестиваля, вероятно, моложе и здоровее среднестатистического человека), сделать окончательный вывод о том, что превращает человека в «магнит» для кровососов, не получится. Ранее ученые связывали это с другими факторами: например, с выделением на коже повышенного количества карбоновых кислот.

Видео