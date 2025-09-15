Baltijas balss logotype
Обновление Android превратило смартфоны в «кирпичи» 0 699

Техно
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Обновление Android превратило смартфоны в «кирпичи»
ФОТО: Unsplash

Тысячи пользователей смартфонов пожаловались на поломки после обновления Android.

Смартфоны массово превращаются в «кирпичи» после очередного обновления Android. На такую проблемы жалуются тысячи пользователей, передает Telegram-канал Shot.

Как пишет канал, поломки у обладателей моделей Google Pixel 8, 9, 10 и 10 pro возникли после обновления Android 16 QPR1, которое вышло 3 сентября. После установки обновления, по словам пользователей, на экране мобильного появляется белый шум, а во время съемки видео камера искажает картинку. Кроме того, обновление опустошает галерею, нарушает работу банковских приложений и Bluetooth, из-за чего не подключаются смарт-часы и наушники. В худшем случае телефон вовсе не реагирует на кнопку включения.

Иногда реанимировать телефон помогает обычная перезагрузка либо откат до предыдущей версии через системные настройки.

#android
Оставить комментарий

