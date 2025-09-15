Стриминговая платформа раскрыла тревожные данные: 28% загруженной музыки сгенерировано ИИ

Французский музыкальный стриминговый сервис сообщил, что ежедневно на платформу добавляется 30 000 треков, созданных с помощью искусственного интеллекта, что на 10% больше, чем в апреле.

Французский музыкальный стриминговый сервис Deezer показал, что 28% музыки, загружаемой на платформу, полностью сгенерировано искусственным интеллектом - это 30 000 AI-треков в день.

В новом отчете Deezer сообщает, что в начале года они установили инструмент для обнаружения искусственного интеллекта, позволяющий помечать тегами любую песню, в которой используется искусственный интеллект. В Deezer это сделали в июне, и, согласно пресс-релизу группы, они являются единственной платформой для потокового воспроизведения музыки, которая ведет такую статистику.

Новая тревожная цифра - это рост на 18% с февраля, когда Deezer заявила, что ежедневно на платформу поступает около 10 000 песен, созданных искусственным интеллектом.

"После значительного роста в течение года музыка, созданная искусственным интеллектом, теперь составляет значительную часть ежедневных треков, поступающих в музыкальный стриминг, и мы хотим стать лидерами в минимизации любого негативного воздействия как на артистов, так и на поклонников", - сказал генеральный директор Deezer Алексис Лантернье.

"Наш подход прост: мы удаляем полностью сгенерированный искусственным интеллектом контент из алгоритмических рекомендаций и не включаем его в редакционные плейлисты", - добавил Лантернье. "Таким образом, мы обеспечиваем минимальное воздействие на пул роялти, обеспечивая при этом прозрачный пользовательский опыт. И самое главное, мы продолжаем бороться с мошенничеством, которое является основной движущей силой загрузки полностью сгенерированного искусственным интеллектом контента".

Конкуренты Deezer - Spotify - подверглись критике за то, что на их платформе появилась музыка, созданная искусственным интеллектом. Группа The Velvet Sundown была признана сгенерированной искусственным интеллектом и, как сообщается, всего за один месяц набрала более 400 000 ежемесячных слушателей Spotify.

Это происходит в сложный период в музыкальной индустрии, когда музыка, сгенерированная ИИ, все больше загрязняет платформы для прослушивания.

В докладе, опубликованном в декабре прошлого года в журнале Harper's Magazine, утверждалось, что Spotify дополняет плейлисты "артистами-призраками", чтобы уменьшить выплаты роялти.

Эти утверждения были освещены в книге-расследовании Лиз Пелли "Машина настроения: Восхождение Spotify и издержки идеального плейлиста".

В своей книге, опубликованной издательством Hodder & Stoughton, журналистка критически анализирует практику Spotify и объясняет, что платформа не испытывает никаких затруднений, когда речь заходит о включении в популярные плейлисты музыки, созданной поддельными "артистами", сгенерированными искусственным интеллектом.

Отдельное исследование, также опубликованное в декабре прошлого года, показало, что без вмешательства политиков люди, работающие в сфере музыки, вероятно, потеряют до 25% своих доходов из-за искусственного интеллекта к 2028 году, что может составить до 4 миллиардов евро к тому времени.

Эти цифры получены в первом глобальном экономическом исследовании, посвященном влиянию искусственного интеллекта на человеческое творчество, которое было проведено Международной конфедерацией авторских и композиторских обществ (CISAC).

Многие артисты пытаются найти справедливое вознаграждение в этой новой цифровой экосистеме. От Ника Кейва до Пола Маккартни, Элтона Джона, Radiohead, Дуа Липы, Кейт Буш и Робби Уильямса - все они призвали правительство Великобритании изменить законы об авторском праве в условиях угрозы ИИ.