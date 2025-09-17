Трамп откладывает запрет TikTok ещё на три месяца

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, откладывающий вступление в силу закона о запрете видеоплатформы TikTok на территории США ещё на три месяца — до 16 декабря, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Конгресс США в прошлом году по соображениям национальной безопасности принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance либо продать чрезвычайно популярную платформу, либо закрыть её. Вступление этого закона в силу откладывается уже в четвёртый раз.

О новом продлении сроков запрета TikTok было сообщено несмотря на то, что между США и Китаем уже достигнуто рамочное соглашение по поводу прав собственности на платформу.

Министр финансов США Скотт Бесент сообщил в понедельник о заключении этого соглашения. Он заявил, что его цель — передача TikTok в американскую собственность, однако подробностей не раскрыл.

Компания ByteDance подтвердила, что ведёт переговоры с правительством США, но также признала, что необходимо урегулировать важные вопросы и что любая сделка должна будет получить одобрение в соответствии с китайским законодательством.

Вступив в должность президента США, Трамп подписал указ, откладывающий вступление в силу закона о запрете TikTok на 75 дней. Позднее он продлил этот срок до 19 июня, затем — до 17 сентября, и теперь — до 16 декабря.