Космический корабль с 4,7 тоннами груза потерялся по пути на МКС: он вез еду для астронавтов

Космический аппарат, с 4,7 тоннами груза для Международной космической станции, вышел из строя по дороге к своей цели. Команда из NASA пока не знает, сможет ли корабль добраться до МКС, пишет Фокус .

Согласно заявлению NASA, космический корабль Cygnus XL, который создала компания Northrop Grumman, столкнулся с серьезной проблемой в главном двигателе. Длина нового корабля больше на 1,6 метра предыдущего космического аппарата Cygnus, также он может перевозить на 33% больше грузов, чем его предшественник, пишет Futurism.

Cygnus XL стартовал на прошлой неделе с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Корабль должен был доставить самый тяжелый груз в истории МКС. Среди полезной нагрузки были продукты питания, оборудование, запчасти и несколько научных экспериментов.

Сперва миссия, которую назвали NG-23, была близка к успеху, но главные двигатели аппарата отключились раньше запланированного срока. Это лишило аппарат возможности скорректировать свою орбиту, чтобы состыковаться с МКС.

Теперь в NASA говорят, что новая дата и время прибытия» корабля на МКС остаются под вопросом.

Инженеры объясняют, что у Cygnus XL не будет автономной стыковки с МКС, как это происходит с аппаратом Dragon от SpaceX. Его должен был снять с орбиты роботизированный манипулятор Canadarm2.

Идея заключалась в том, чтобы захватить Cygnus XL с расстояния 9 метров и пристыковать его к посадочному модулю Unity, где аппарат оставался бы до марта следующего года.

Космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman был создан для того, чтобы перевозить дополнительную тонну груза, в сравнении со своим предшественником Cygnus. К примеру, максимальная грузоподъемность корабля Dragon 2 компании SpaceX для доставки на МКС составляет чуть более 3 тонн.

Cygnus XL был выбран для миссии после того, как другой космический корабль Cygnus был поврежден во время перевозки из завода-производителя в Италии. Кроме этого, 18-й полет Cygnus в 2022 году также столкнулся с поломкой на пути к МКС, но ему все же удалось добраться до места назначения.

Пока неизвестно, сможет ли новый Cygnus XL добраться до орбитальной станции. В противном случае, все 4,7 тонн груза сгорят в атмосфере Земли, так как этот аппарат не предназначен для возвращения на планету, как это делает Dragon от SpaceX.