Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Космический корабль с 4,7 тоннами груза потерялся по пути на МКС: он вез еду для астронавтов 1 3134

Техно
Дата публикации: 18.09.2025
Focus
Космический корабль с 4,7 тоннами груза потерялся по пути на МКС: он вез еду для астронавтов
ФОТО: Unsplash.com

Космический аппарат, с 4,7 тоннами груза для Международной космической станции, вышел из строя по дороге к своей цели. Команда из NASA пока не знает, сможет ли корабль добраться до МКС, пишет Фокус.

Согласно заявлению NASA, космический корабль Cygnus XL, который создала компания Northrop Grumman, столкнулся с серьезной проблемой в главном двигателе. Длина нового корабля больше на 1,6 метра предыдущего космического аппарата Cygnus, также он может перевозить на 33% больше грузов, чем его предшественник, пишет Futurism.

Cygnus XL стартовал на прошлой неделе с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Корабль должен был доставить самый тяжелый груз в истории МКС. Среди полезной нагрузки были продукты питания, оборудование, запчасти и несколько научных экспериментов.

Сперва миссия, которую назвали NG-23, была близка к успеху, но главные двигатели аппарата отключились раньше запланированного срока. Это лишило аппарат возможности скорректировать свою орбиту, чтобы состыковаться с МКС.

Теперь в NASA говорят, что новая дата и время прибытия» корабля на МКС остаются под вопросом.

Инженеры объясняют, что у Cygnus XL не будет автономной стыковки с МКС, как это происходит с аппаратом Dragon от SpaceX. Его должен был снять с орбиты роботизированный манипулятор Canadarm2.

Идея заключалась в том, чтобы захватить Cygnus XL с расстояния 9 метров и пристыковать его к посадочному модулю Unity, где аппарат оставался бы до марта следующего года.

Космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman был создан для того, чтобы перевозить дополнительную тонну груза, в сравнении со своим предшественником Cygnus. К примеру, максимальная грузоподъемность корабля Dragon 2 компании SpaceX для доставки на МКС составляет чуть более 3 тонн.

Cygnus XL был выбран для миссии после того, как другой космический корабль Cygnus был поврежден во время перевозки из завода-производителя в Италии. Кроме этого, 18-й полет Cygnus в 2022 году также столкнулся с поломкой на пути к МКС, но ему все же удалось добраться до места назначения.

Пока неизвестно, сможет ли новый Cygnus XL добраться до орбитальной станции. В противном случае, все 4,7 тонн груза сгорят в атмосфере Земли, так как этот аппарат не предназначен для возвращения на планету, как это делает Dragon от SpaceX.

Читайте нас также:
#космос #мкс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
5
5
1
1
5

Оставить комментарий

(1)
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    18-го сентября

    Путина проделки?

    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире» 188
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер 93
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4554
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 127

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 0
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 5
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 23
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 74
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 29
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 0
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 5
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео