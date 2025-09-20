Baltijas balss logotype
Китайцы научили суккуленты светиться во тьме 0 299

Техно
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Сюда может поместиться большое количество наночастиц фосфора, в отличие от растений с тонкими листьями.

Сюда может поместиться большое количество наночастиц фосфора, в отличие от растений с тонкими листьями.

Всего несколько минут зарядки - и они сияют.

Исследователи из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в городе Гуанчжоу разработали технологию превращения растений-суккулентов в живые светильники. Ее главное преимущество в том, что растения не заставляют светиться сами по себе – эту функцию выполняет специальное соединение на основе фосфора. То есть превратить в источники света можно практически любое растение с мягкими тканями.

Идеальным объектом для реализации технологии стали суккуленты благодаря мясистым и насыщенными влагой тканям. В них может поместиться большое количество наночастиц фосфора, в отличие от растений с тонкими листьями. И, что немаловажно, суккуленты легче переносят инъекции – при соблюдении правильной дозировки у них не наблюдается никаких повреждений, снижения уровня хлорофилла или иных дефектов.

Фосфор в данном случае является чужеродным элементом, который вводится в ткань растений, а не генерируется ими самими, как в случае с ГМО-образцами. Это упрощает создание системы подсветки, она не зависит от здоровья растения, ее легко регулировать при помощи новых инъекций. Всего несколько минут «зарядки» от внешнего источника света, естественного или искусственного, дают порядка нескольких часов мягкого свечения. Цена вопроса чуть больше 10 юаней (около $1,4) без учета работы.

Китайским ученым пришлось провести немало экспериментов для подбора оптимального размера наночастиц. Мелкие хорошо приживаются внутри растений, но их свет слишком тусклый, у крупных все наоборот. В результате остановились на размере в 7 мкм, а сейчас идут работы по созданию наночастиц с разными видами излучения – синим, красным и т.д. Если затея увенчается успехом, у ландшафтных дизайнеров и архитекторов появится возможность создавать красивые и недорогие подсветки для парков и общественных зон.

#цветы
Оставить комментарий

