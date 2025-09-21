Найденный на побережье британского Девона миниатюрный череп привел к пересмотру ранней эволюции лепидозавров (лат. Lepidosauria, дословно — «чешуйчатые ящеры») — надотряда рептилий, включающего современных ящериц, змей и туатар. Возраст находки составляет 242 миллиона лет, что делает ее древнейшим из известных останков представителей этой группы. Исследователи из Бристольского университета, изучая окаменелость, первоначально предположили, что имеют дело с примитивной ящерицей. Однако детальный анализ показал, что существо, получившее название Agriodontosaurus helsbypetrae, демонстрирует уникальные черты строения черепа.

В отличие от современных лепидозавров, у него отсутствовали небные зубы и подвижные соединения черепа, но присутствовала открытая нижняя височная дуга и совершенно нетипичные крупные зубы треугольной формы. Это открытие опровергает прежние представления о том, что ранние лепидозавры были просто «протоящерицами». Напротив — они уже в триасовом периоде экспериментировали с различными формами черепа и стратегиями питания. Синхротронное сканирование 1,5-сантиметрового черепа показало, что крупные зубы животного были адаптированы для прокалывания прочных экзоскелетов насекомых.

Особый интерес представляет открытая височная кость — характерная для современных ящериц и змей особенность, обеспечивающая большую гибкость челюстей. Обнаружение этой черты у столь древнего вида свидетельствует, что лепидозавры уже на ранних этапах эволюции экспериментировали с различными вариантами строения черепа. Это открытие меняет наш взгляд на новозеландскую туатару, которую долгое время считали «живым ископаемым». Оказывается, она представляет не просто реликтовую форму, а последнего представителя некогда разнообразной группы ринхоцефалов, имеющей богатую эволюционную историю.

Различные пути развития челюстного аппарата у лепидозавров демонстрируют, как экологические факторы влияли на их эволюцию. В то время как ящерицы и змеи развили более гибкие черепа для охоты на разнообразную добычу, туатара сохранила более консервативное строение, оказавшееся более успешным в ее экологической нише. Несмотря на скромные размеры, эта находка имеет большое значение для понимания эволюции рептилий. Она показывает, что успех лепидозавров обусловлен их ранней адаптационной гибкостью — способностью занимать различные экологические ниши благодаря вариациям в строении черепа и стратегиях питания.