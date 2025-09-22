Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученых поразила черная дыра в 6 500 000 000 раз тяжелее Солнца 0 196

Техно
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Под такой звездочкой как-то не тянет к романтике.

Под такой звездочкой как-то не тянет к романтике.

M87 находится в центре галактики M87 на расстоянии примерно 55 000 000 световых лет от нас.

Сверхмассивная черная дыра M87 оказалась еще более странной, чем предполагалось. Астрономы обнаружили, что направление движения намагниченной плазмы вокруг черной дыры изменилось всего за 4 года. Пока что ученые не знают в чем причина.

У сверхмассивной черной дыры M87, которую впервые в истории сфотографировали напрямую, произошли неожиданные изменения в магнитных полях, которые проявляются в поляризованном свете. Это волны света, которые направлены одинаково, например, вертикально или горизонтально. Как показывает исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, намагниченная плазма неожиданно изменила свое направление движения всего за 4 года и пока это нельзя объяснить, пишет Live Science.

Сверхмассивная черная дыра M87 находится в центре галактики M87 на расстоянии примерно 55 000 000 световых лет от нас. Ее масса примерно в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца. Эта черная дыра стала первой в истории, которую удалось сфотографировать напрямую и первое изображение было представлено общественности в 2019 году.

Авторы исследования провели анализ изображений черной дыры M87, сделанный в 2017, 2018 и 2021 годах и получили новое представление о магнитных полях и среде, окружающей этот пожиратель материи. Новое исследование представило астрономам возможность получить больше информации о структуре и интенсивности магнитных полей, окружающих черную дыру M87. Ученые выяснили, что поляризация магнитных полей вокруг черной дыры изменилась на противоположную за 4 года.

о слова астрономов, тот факт, что направление поляризации магнитных полей черной дыры изменилось с 2017 по 2021 год, был совершенно неожиданным. Это бросает вызов существующим моделям сверхмассивных черных дыр.

Согласно теории, магнитные поля сверхмассивных черных дыр находятся в горячем диске из плазмы, который окружает черную дыру. Часть материи из дика попадает в черную дыру, а часть вылетает в космос в виде струй. Магнитные поля закручиваются, создавая так называемые "магнитные башни", наполненные мощной энергией. Именно она выталкивает часть материи в виде струй в космос, которые оказывают значительное влияние на образование новых звезд и распределение энергии в галактике. Изменение поляризации плазмы вокруг черной дыры M87 указывает на эволюционирующую и турбулентную среду вокруг поглотителя материи, что может влиять на ее взаимодействие с окружающей материей. Причина изменения поляризации магнитных полей пока неизвестна, но она может быть результатом сочетания магнитной структуры плазмы и внешних воздействий.

Астрономы говорят, что исследование показало, что намагниченная плазма, которая вращается близко к горизонту событий черной дыры (невидимая граница, преодолев которую материя уже не может выбраться обратно), не является статичной и это подвергает сомнению существующие модели черных дыр.

Читайте нас также:
#астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире» 188
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер 93
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4555
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 127

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 4
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 8
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 27
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 25
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 79
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 30
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать
Люблю!
Как тыквенные семечки влияют на сон: правда, о которой вы могли не знать 4
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог
Политика
Россия потеряла Молдову из орбиты своего влияния - латвийский политолог 8
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
1
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 1 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео