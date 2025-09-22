M87 находится в центре галактики M87 на расстоянии примерно 55 000 000 световых лет от нас.

Сверхмассивная черная дыра M87 оказалась еще более странной, чем предполагалось. Астрономы обнаружили, что направление движения намагниченной плазмы вокруг черной дыры изменилось всего за 4 года. Пока что ученые не знают в чем причина.

У сверхмассивной черной дыры M87, которую впервые в истории сфотографировали напрямую, произошли неожиданные изменения в магнитных полях, которые проявляются в поляризованном свете. Это волны света, которые направлены одинаково, например, вертикально или горизонтально. Как показывает исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, намагниченная плазма неожиданно изменила свое направление движения всего за 4 года и пока это нельзя объяснить, пишет Live Science.

Сверхмассивная черная дыра M87 находится в центре галактики M87 на расстоянии примерно 55 000 000 световых лет от нас. Ее масса примерно в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца. Эта черная дыра стала первой в истории, которую удалось сфотографировать напрямую и первое изображение было представлено общественности в 2019 году.

Авторы исследования провели анализ изображений черной дыры M87, сделанный в 2017, 2018 и 2021 годах и получили новое представление о магнитных полях и среде, окружающей этот пожиратель материи. Новое исследование представило астрономам возможность получить больше информации о структуре и интенсивности магнитных полей, окружающих черную дыру M87. Ученые выяснили, что поляризация магнитных полей вокруг черной дыры изменилась на противоположную за 4 года.

о слова астрономов, тот факт, что направление поляризации магнитных полей черной дыры изменилось с 2017 по 2021 год, был совершенно неожиданным. Это бросает вызов существующим моделям сверхмассивных черных дыр.

Согласно теории, магнитные поля сверхмассивных черных дыр находятся в горячем диске из плазмы, который окружает черную дыру. Часть материи из дика попадает в черную дыру, а часть вылетает в космос в виде струй. Магнитные поля закручиваются, создавая так называемые "магнитные башни", наполненные мощной энергией. Именно она выталкивает часть материи в виде струй в космос, которые оказывают значительное влияние на образование новых звезд и распределение энергии в галактике. Изменение поляризации плазмы вокруг черной дыры M87 указывает на эволюционирующую и турбулентную среду вокруг поглотителя материи, что может влиять на ее взаимодействие с окружающей материей. Причина изменения поляризации магнитных полей пока неизвестна, но она может быть результатом сочетания магнитной структуры плазмы и внешних воздействий.

Астрономы говорят, что исследование показало, что намагниченная плазма, которая вращается близко к горизонту событий черной дыры (невидимая граница, преодолев которую материя уже не может выбраться обратно), не является статичной и это подвергает сомнению существующие модели черных дыр.