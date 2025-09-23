Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У евреев есть связь с Сатурном? В соцсетях раскрыта древняя тайна иудаизма 1 2205

Техно
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: У евреев есть связь с Сатурном? В соцсетях раскрыта древняя тайна иудаизма
ФОТО: Global Look Press

В астрологии Сатурн олицетворяет время, закон, ограничения и зрелость — качества, которые удивительным образом находят отражение в иудаизме.

Напомним, астрономы впервые изучили атмосферу Сатурна при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" во время одной из вспышек полярных сияний, что помогло им обнаружить сложные структуры в верхних и нижних слоях его газовых оболочек, в том числе своеобразную "шестиконечную звезду" и набор из связанных друг с другом темных пятен. Об этом сообщила пресс-служба Европейского планетологического конгресса (EPSC).

В верхних слоях стратосферы Сатурна планетологи обнаружили загадочную темную структуру, похожую по форме на шестиконечную звезду. Пока у астрономов нет объяснений тому, как возникли и те, и другие аномалии, однако при этом они предполагают, что они связаны друг с другом и процессами в еще более глубоких слоях атмосферы планеты-гиганта.

В свою очередь суббота, или Шабат, в еврейской традиции совпадает с планетарным днём Сатурна. В астрологии Сатурн олицетворяет время, закон, ограничения и зрелость — качества, которые удивительным образом находят отражение в иудаизме. Шабат, «храм во времени», наполнен правилами и запретами, которые, однако, открывают пространство для духовной свободы, мудрости и отделённости от будничного. Эта параллель между символикой Сатурна и еврейским пониманием святости позволяет взглянуть на древнюю традицию в новом, космическом ракурсе.

Так, в астрологической и традиционной системе «планетарных дней недели» каждая из семи дней посвящена одной из классических планет:

  • Воскресенье — день Солнца
  • Понедельник — день Луны
  • Вторник — день Марса
  • Среда — день Меркурия
  • Четверг — день Юпитера
  • Пятница — день Венеры
  • Суббота — день Сатурна

Таким образом, Шабат у евреев (суббота) соответствует дню Сатурна.

  • За что отвечает Сатурн в традиции астрологии и символики:
  • Время, циклы, старость (Кронос как бог времени)
  • Ограничения, дисциплина, закон
  • Структуры, правила, порядок
  • Тяжесть, аскеза, воздержание
  • Мудрость, зрелость, глубина
  • Испытания и карма

Сатурн всегда ассоциировался с чем-то строгим, тяжёлым, но дающим опору и прочность.

Параллели с еврейской культурой и субботой (Шабатом):

Если сопоставить эти качества с иудаизмом и сутью Шабата, получаются интересные пересечения:

Ограничения и запреты

В Шабат нельзя работать, зажигать огонь, заниматься будничными делами — это день строгих правил. Это напоминает сатурнианскую энергию ограничений и дисциплины.

Закон и порядок

Иудаизм в целом строится вокруг исполнения заповедей (Тора = закон). Сатурн как планета закона и структуры хорошо «рифмуется» с этой традицией.

Освобождение через ограничение

Парадокс Сатурна: он ограничивает, но именно через ограничения даёт свободу духа. Точно так же Шабат: человек отказывается от материальной деятельности и получает свободу для духовного отдыха.

Связь со временем

Сатурн — планета времени. А в иудаизме время освящается (например, «освятить субботу»). Сам Шабат — это «храм во времени».

Мудрость и глубина

Сатурн ассоциируется со зрелостью. В Шабат евреи собираются учить Тору, обсуждать глубокие темы — это время для мудрости.

Границы - отделение

Сатурн отделяет, ставит границы. Шабат тоже «отделён» от других дней недели (на иврите Кадош = «святой», но также «отделённый»).

Сатурн символизирует закон, время и дисциплину — и это напрямую отзывается в еврейской традиции Шабата как дня системности и ограничений. По сути, связь между Сатурном и Шабатом можно воспринимать как универсальный архетип: дисциплина и ограничения создают почву для духовного роста, а иудейский проект раскрывается во времени и его ритмах.

Также в книге "Евреи Сатурна" ведущий современный исследователь еврейской мистики Моше Идель обращается к неизвестным страницам в истории еврейского народа, рассказывает о влиянии астрологических идей на иудаизм и еврейскую идентичность. Уже в классической античности была замечена связь между почитанием евреями седьмого - так как в иудаизме неделя начинается в воскресенья, - дня (Шабата) и планетой Сатурн (на иврите Шабтай), отвечающей за этот день согласно выкладкам астрологов. Идель показывает, что в определённые исторические периоды такие представления были активно восприняты и самими евреями. В частности, образ Сатурна мог повлиять на возникновение легенд о «шабаше» ведьм, определить жизненный выбор знаменитого лже-мессии Шабтая Цви и даже своеобразным образом отразиться в мировоззрении Гершома Шолема, основоположника научных исследований каббалы.

×
Читайте нас также:
#космос #эзотерика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео