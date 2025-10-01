Baltijas balss logotype
Европа захотела построить свой Starship, только маленький

Техно
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европа захотела построить свой Starship, только маленький

Европейское космическое агентство подписало контракт с итальянской компанией Avio, разработчиком лёгкой европейской ракеты Vega, на создание многоразовой верхней ступени, способной выводить груз на орбиту и возвращаться на Землю для повторного запуска.

По замыслу заказчиков, это будет небольшой корабль, рассчитанный на вывод до 2 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту. Европа нуждается в недорогих средствах доставки в космос, и Avio должна помочь решить эту задачу.

Стоимость контракта составляет €40 млн ($47 млн). За эти деньги Avio «определит требования, дизайн системы и вспомогательные технологии, необходимые для разработки демонстратора, способного безопасно возвращаться на Землю и использоваться повторно в будущих миссиях».

Оценочный проект должен быть готов через два года, после чего, возможно, понадобится ещё до десяти лет, чтобы европейский мини-Starship совершил первый полёт.

У Avio богатый опыт в разработке ракет, хотя изначально компания происходила из автомобильного концерна Fiat. Она начала разработку ракеты Vega ещё под управлением Итальянского космического агентства, а позже проект перешёл под руководство ESA. В прошлом году ESA поручило Avio создать модернизированный вариант одноразовой ракеты Vega E с большей грузоподъёмностью и упрощённой схемой двух верхних ступеней.

Новый проект укрепит позиции Avio в европейском космическом сообществе. Компания обещает приблизить Европу к тому, над чем годами работает SpaceX, — запуску многоразового корабля, способного возвращаться на Землю на своих двигателях. Для Европы многоразовые корабли и доступные системы запуска — стратегическая цель.

#космос
Оставить комментарий

