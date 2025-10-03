Новый сезон наблюдений за звёздами в Астрономической башне Латвийского университета (ЛУ) начинается с установки нового телескопа — с самым большим объективом за всё время её существования, сообщают Новости ТВ3.

Ранее во время публичных демонстраций астрономам часто приходилось объяснять, как на самом деле выглядит объект в телескоп, но теперь посетители смогут увидеть всё своими глазами.

«Этот телескоп гораздо, гораздо лучше, чем предыдущие. Во-первых, у него большее зеркало — он собирает больше света. Во-вторых, у него лучшее разрешение, а это значит, что если раньше две звезды сливались в одну точку света, теперь мы увидим их по отдельности. Мы сможем различать более далёкие и менее яркие объекты», — рассказал астроном Виталий Кузьмов.

Среди новых объектов для наблюдения — две самые удалённые планеты Солнечной системы: Нептун и Уран, которые раньше были недоступны для обзора. Это уже шестой телескоп, установленный в Астрономической башне, предыдущий прослужил 18 лет. Для приобретения новой установки была организована специальная кампания по сбору пожертвований.

«Очевидно, люди любят звёзды и хотят их видеть, поэтому мы смогли достаточно быстро приобрести телескоп. Мы впервые пригласили выпускников ЛУ сделать пожертвование в качестве подарка университету — и они откликнулись. Как отметил сам астроном ЛУ, идею удалось реализовать неожиданно быстро», — рассказала руководитель фонда ЛУ Зайга Пуце.

Всего для покупки телескопа потребовалось 5000 евро, которые пожертвовали 109 человек. Старый телескоп планируется передать в одну из школ — хотя он уже не подходит для качественного наблюдения звёзд и планет, он всё ещё пригоден, например, для наблюдений за городом.

В этом сезоне большинство комет можно будет увидеть только в телескоп.

«В последние дни октября — примерно 30 октября и 1 ноября — можно будет увидеть комету невооружённым глазом — C2025A6 lemon. А 31 октября, возможно, рядом с ней визуально появится ещё одна — C(...)suan. Есть шанс, что мы увидим обе кометы в одном кадре — редкое и интересное событие», — пояснил Кузьмов.

Кроме того, в этом сезоне Сатурн будет виден особенно необычно — почти без колец, вплоть до конца ноября. По словам астронома, сезон, как и обычно, обещает быть интересным — с множеством наблюдений за звёздами, планетами и метеорными потоками. Главное, чтобы погодные условия были благоприятными — ведь несколько лет назад из-за облачности демонстрации удалось провести всего пять раз за весь сезон.

Сезон публичных демонстраций уже начался. К слову, это уже 40-й сезон, когда Астрономическая башня открыта для посетителей. Информацию о посещении и ценах можно найти на сайте Латвийского университета.

ТВ3