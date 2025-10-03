Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Астрономической башне ЛУ установлен новый телескоп. В него может посмотреть каждый 0 130

Техно
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Астрономической башне ЛУ установлен новый телескоп. В него может посмотреть каждый
ФОТО: скриншот видео TV3

Новый сезон наблюдений за звёздами в Астрономической башне Латвийского университета (ЛУ) начинается с установки нового телескопа — с самым большим объективом за всё время её существования, сообщают Новости ТВ3.

Ранее во время публичных демонстраций астрономам часто приходилось объяснять, как на самом деле выглядит объект в телескоп, но теперь посетители смогут увидеть всё своими глазами.

«Этот телескоп гораздо, гораздо лучше, чем предыдущие. Во-первых, у него большее зеркало — он собирает больше света. Во-вторых, у него лучшее разрешение, а это значит, что если раньше две звезды сливались в одну точку света, теперь мы увидим их по отдельности. Мы сможем различать более далёкие и менее яркие объекты», — рассказал астроном Виталий Кузьмов.

Среди новых объектов для наблюдения — две самые удалённые планеты Солнечной системы: Нептун и Уран, которые раньше были недоступны для обзора. Это уже шестой телескоп, установленный в Астрономической башне, предыдущий прослужил 18 лет. Для приобретения новой установки была организована специальная кампания по сбору пожертвований.

«Очевидно, люди любят звёзды и хотят их видеть, поэтому мы смогли достаточно быстро приобрести телескоп. Мы впервые пригласили выпускников ЛУ сделать пожертвование в качестве подарка университету — и они откликнулись. Как отметил сам астроном ЛУ, идею удалось реализовать неожиданно быстро», — рассказала руководитель фонда ЛУ Зайга Пуце.

Всего для покупки телескопа потребовалось 5000 евро, которые пожертвовали 109 человек. Старый телескоп планируется передать в одну из школ — хотя он уже не подходит для качественного наблюдения звёзд и планет, он всё ещё пригоден, например, для наблюдений за городом.

В этом сезоне большинство комет можно будет увидеть только в телескоп.

«В последние дни октября — примерно 30 октября и 1 ноября — можно будет увидеть комету невооружённым глазом — C2025A6 lemon. А 31 октября, возможно, рядом с ней визуально появится ещё одна — C(...)suan. Есть шанс, что мы увидим обе кометы в одном кадре — редкое и интересное событие», — пояснил Кузьмов.

Кроме того, в этом сезоне Сатурн будет виден особенно необычно — почти без колец, вплоть до конца ноября. По словам астронома, сезон, как и обычно, обещает быть интересным — с множеством наблюдений за звёздами, планетами и метеорными потоками. Главное, чтобы погодные условия были благоприятными — ведь несколько лет назад из-за облачности демонстрации удалось провести всего пять раз за весь сезон.

Сезон публичных демонстраций уже начался. К слову, это уже 40-й сезон, когда Астрономическая башня открыта для посетителей. Информацию о посещении и ценах можно найти на сайте Латвийского университета.

ТВ3

Читайте нас также:
#образование #космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жуть: пользователи наушников Apple услышали свист в ушах
Изображение к статье: Жуть: пользователи наушников Apple услышали свист в ушах
Рассекречен новый дешевый iPhone
Изображение к статье: Изображение: MacRumors
Открыт скрытый механизм контроля аппетита
Изображение к статье: Фото: rawpixel.com / Designed by Freepik
Спрашивать не будут: в Windows 11 принудительно добавят новые приложения
Изображение к статье: Спрашивать не будут: в Windows 11 принудительно добавят новые приложения
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 95
Изображение к статье: Национализация мессенджерного дела. Иконка видео
Как россияне защищаются от вездесущего мессенджера Max 3 142
Изображение к статье: Сверхмощная китайская центрифуга создает притяжение в 300G Иконка видео
Сверхмощная китайская центрифуга создает притяжение в 300G 112
Изображение к статье: Последняя на сегодня пилотируемая миссия на естественный спутник Земли. Иконка видео
Камень, привезенный астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году с Луны, преподнес сенсацию 360

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 38
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 93
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 86
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео