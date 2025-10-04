Baltijas balss logotype
Китайский «Тяньвэнь-3» через 4 года привезет с Марса полкило грунта

Техно
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Умелец на все руки сядет на Красную Планету.

Умелец на все руки сядет на Красную Планету.

Вопрос о жизни на близкой планете будет окончательно закрыт.

NASA, возможно, обнаружило на Марсе биосигнатуры. Но сумеет ли Китай первым доставить на Землю критически важные образцы для итогового анализа? Над ответом на этот вопрос решил порассуждать обозреватель издания Space.com Эндрю Джонс.

Напомним, что в начале сентября 2025 года команда миссии марсохода Perseverance объявила об обнаружении возможных биосигнатур в породе, получившей название «Чайява-Фолс», в кратере Езеро. Чтобы понять, были ли минералы результатом микробного метаболизма или образовались в ходе небиологических процессов, собранные образцы необходимо доставить на Землю для более тщательного исследования.

Perseverance собрал один из таких образцов — керн породы под названием «Сапфировый каньон», запечатав его в цилиндрическую трубку размером с сигару. Предполагалось, что этот и другие контейнеры будут доставлены на Землю в рамках кампании Mars Sample Return (MSR) NASA. Но проект столкнулся с серьезными задержками и многомиллиардными перерасходами, а теперь и вовсе рискует быть отмененным в предложенном федеральном бюджете президента Дональда Трампа на 2026 год, где резко сокращаются расходы NASA. Пока MSR пребывает в подвешенном состоянии, шанс первым осуществить исторический возврат марсианских образцов получает Китай. Его миссия «Тяньвэнь-3» планируется к запуску в конце 2028 года с возвращением грунта на Землю в 2031-м. Место посадки пока не определено, но может ли цель оказаться именно в кратере Езеро, где работает Perseverance, и удастся ли собрать схожие образцы?

По плану «Тяньвэнь-3» должен собрать около 500 граммов марсианского материала с помощью буровой установки, ковша и небольшого дрона. Однако возможные районы посадки ограничены инженерными требованиями.

Посадочную площадку выберут в диапазоне широт от 17 до 30 градусов северной широты. Кратер Езеро, расположенный на 18 градусе северной широты, формально подходит. Но его высота делает этот вариант невозможным.

Дно Езеро находится примерно на 2600 метров ниже условного «уровня моря» Марса. «Тяньвэнь-3», однако, необходимо садиться еще ниже — как минимум на 3000 метров ниже условного уровня, как отмечается в статье в журнале Nature, написанной специалистами миссии. Это связано с тем, что аппарату нужно больше пространства, чтобы безопасно затормозить при спуске.

Есть и еще одна проблема — точность посадки. Она определяется так называемой посадочной эллипсой, то есть площадью в форме эллипса, внутри которой может приземлиться аппарат. Для марсоходов Curiosity и Perseverance эта зона составляла примерно семь на шесть километров. Китай пока совершал посадку на Марс лишь один раз — в 2021 году в рамках миссии «Тяньвэнь-1», когда ровер «Чжужун» успешно приземлился в южной части равнины Утопия. Для «Тяньвэнь-3» планируется использовать ту же технологию, но с эллипсом 50 на 20 километров, что значительно снижает точность и делает невозможным прицельное приземление в узкие зоны — например, туда, где Perseverance собрал образец «Сапфировый каньон».

По мнению Джонса, хотя «Тяньвэнь-3» не сможет сесть в точности в тех же местах, что и ровер NASA, свежие открытия Perseverance могут повлиять на выбор китайской площадки. Не исключено, что миссия будет нацелена на глинистые участки и бывшие русла рек — такие, как район, где был найден образец «Сапфировый каньон».

#марс
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го октября

    Привезёт... привезёт.. только 4 года не забывайте, что обещали... А вы забудите через день? Но за то офуеете-"до чего китайщина великая!". И такого "надоят-накосят-выплавят" вам мильярдофулионов в уши насыплют ради пропаганды.

    0
    1

Видео