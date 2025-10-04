Основатель и исполнительный председатель компании Amazon Джефф Безос во время Недели итальянских технологий в Турине спрогнозировал, что в течение следующих 10-20 лет в космосе будут построены гигаваттные центры обработки данных. По его мнению, непрерывно доступная солнечная энергия позволит им превзойти те, что расположены на Земле.

По словам Безоса, которые приводит Reuters, эта идея уже стала популярной среди технологических гигантов, поскольку наземные центры обработки данных увеличили спрос на электроэнергию и воду для охлаждения своих серверов.

"Эти гигантские кластеры лучше строить в космосе, потому что там у нас есть солнечная энергия круглосуточно. Там нет облаков, нет дождя, нет плохой или хорошей погоды", - сказал Безос.

Он говорит, это станет возможным в течение следующих нескольких десятилетий. Безос заявил, что переход к космической инфраструктуре является частью более широкой тенденции использования космоса для улучшения жизни на Земле. В частности, привел в пример метеорологические и коммуникационные спутники.

"Следующий шаг - это центры обработки данных, а затем другие виды производства", - добавил он.

По его словам, размещение центров обработки данных в космосе имеет свои трудности, в частности сложность обслуживания и проведения модернизации, стоимость запуска ракет, а также риск неудачных запусков.

Также исполнительный глава Amazon сравнил всплеск развития искусственного интеллекта с интернет-бумом начала 2000-х годов. При этом он призвал человечество к оптимизму. Он заявил, что волна искусственного интеллекта имеет общие черты с эпохой доткомов, когда за огромным ажиотажем наблюдался крах большого количества компаний.

"Мы должны быть чрезвычайно оптимистичными относительно того, что общественные и полезные последствия искусственного интеллекта, например с интернетом 25 лет назад, являются реальными и будут продолжаться. Важно декорелировать потенциальные пузыри и последствия их лопания, которые могут произойти, от реальности", - сказал Безос.