Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ближайшие десятилетия датацентры будут вынесены в космос - Безос 0 126

Техно
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ближайшие десятилетия датацентры будут вынесены в космос - Безос

Он говорит, что человечеству стоит широко использовать преимущества искусственного интеллекта.

Основатель и исполнительный председатель компании Amazon Джефф Безос во время Недели итальянских технологий в Турине спрогнозировал, что в течение следующих 10-20 лет в космосе будут построены гигаваттные центры обработки данных. По его мнению, непрерывно доступная солнечная энергия позволит им превзойти те, что расположены на Земле.

По словам Безоса, которые приводит Reuters, эта идея уже стала популярной среди технологических гигантов, поскольку наземные центры обработки данных увеличили спрос на электроэнергию и воду для охлаждения своих серверов.

"Эти гигантские кластеры лучше строить в космосе, потому что там у нас есть солнечная энергия круглосуточно. Там нет облаков, нет дождя, нет плохой или хорошей погоды", - сказал Безос.

Он говорит, это станет возможным в течение следующих нескольких десятилетий. Безос заявил, что переход к космической инфраструктуре является частью более широкой тенденции использования космоса для улучшения жизни на Земле. В частности, привел в пример метеорологические и коммуникационные спутники.

"Следующий шаг - это центры обработки данных, а затем другие виды производства", - добавил он.

По его словам, размещение центров обработки данных в космосе имеет свои трудности, в частности сложность обслуживания и проведения модернизации, стоимость запуска ракет, а также риск неудачных запусков.

Также исполнительный глава Amazon сравнил всплеск развития искусственного интеллекта с интернет-бумом начала 2000-х годов. При этом он призвал человечество к оптимизму. Он заявил, что волна искусственного интеллекта имеет общие черты с эпохой доткомов, когда за огромным ажиотажем наблюдался крах большого количества компаний.

"Мы должны быть чрезвычайно оптимистичными относительно того, что общественные и полезные последствия искусственного интеллекта, например с интернетом 25 лет назад, являются реальными и будут продолжаться. Важно декорелировать потенциальные пузыри и последствия их лопания, которые могут произойти, от реальности", - сказал Безос.

Читайте нас также:
#космос #джефф безос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На тропу войны против гигантских питонов вышли 120 робо-кроликов
Изображение к статье: На тропу войны против гигантских питонов вышли 120 робо-кроликов Иконка видео
Губки были первыми живыми организмами Земли, открыли ученые США
Изображение к статье: Какая красота в Мировом океане. Иконка видео
Инопланетян откроют к 2040-м годам, уверяют астрофизики Швеции
Изображение к статье: Такие чудовищные экраны может ставить только внеземной разум, Иконка видео
«Изделие 545»: в России испытали новейший кинетический перехватчик дронов
Изображение к статье: Прорывные технологии курируются военным ведомством. Иконка видео
Изображение к статье: Умелец на все руки сядет на Красную Планету. Иконка видео
Китайский «Тяньвэнь-3» через 4 года привезет с Марса полкило грунта 1 105
Изображение к статье: Шпионский вирус замаскировали под мессенджер
Шпионский вирус замаскировали под мессенджер 226
Изображение к статье: Sony собралась похоронить PlayStation 4
Sony собралась похоронить PlayStation 4 117
Изображение к статье: Раскрыт способ установки Android-приложений в обход Google Play
Раскрыт способ установки Android-приложений в обход Google Play 1 175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 0
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 11
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 11
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 37
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 24
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 19
Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 0
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 11
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео