Группа геохимиков из Массачусетского технологического института нашла новые доказательства того, что одними из первых животных на Земле могли быть предки современных морских губок. В своем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые сообщили об обнаружении так называемых "химических окаменелостей" в горных породах, возраст которых превышает 541 миллион лет. Эти химические следы представляют собой остатки биомолекул, сформировавшихся в древних организмах и со временем сохранившихся в осадочных породах после погребения и преобразования, иногда на протяжении сотен миллионов лет.

Исследование продолжает работу, начатую этой же группой ученых еще в 2009 году. Тогда исследователи впервые сообщили об обнаружении химических окаменелостей, которые, как предполагалось, принадлежали древним морским губкам. Анализ образцов горных пород, взятых в районе обнажения в Омане, показал высокое содержание стеранов – соединений, которые, по мнению ученых, представляют собой остатки редкой формы стероидов с 30 атомами углерода (C30 стеролы). Эти соединения, как удалось выяснить, скорее всего, происходили от древних губок.

Новая работа укрепляет их первоначальную гипотезу: в тех же древних, докембрийских породах они обнаружили еще одно химическое ископаемое, происхождение которого практически наверняка связано с древними губками. Ученые сосредоточили свое внимание на породах эдиакарского возраста. Они собрали образцы из буровых скважин и обнажений в Омане, западной части Индии и Сибири, чтобы проанализировать их на наличие стеранов – устойчивых форм стеролов, которые присутствуют у всех эукариот. Команда проанализировала химические особенности этих соединений и выяснила, что определенный ген у губок может синтезировать еще более редкий стерол – с 31 атомом углерода (C31). Проанализировав образцы пород, исследователи обнаружили, что C31 стераны встречаются в них в заметном количестве наряду с ранее найденными C30 стеранами.

Ученые также исследовали современные виды губок и нашли в них биологические предшественники C31 стеранов – C31 стерины, что подтвердило их связь с живыми организмами. Чтобы подтвердить структуру этих соединений, в лаборатории они синтезировали восемь вариантов C31 стеринов и подвергли их обработке, имитируя геологические процессы – такие как осаждение, захоронение и длительное давление, которым подвергались молекулы в течение сотен миллионов лет. В результате они установили, что только два из восьми синтезированных стеринов могли превращаться в C31 стераны, идентичные тем, что были обнаружены в древних породах. Отсутствие остальных шести подтверждает, что найденные вещества вряд ли могли возникнуть случайным путем или в результате небиологических процессов.

Эти данные, дополненные результатами других исследований, убедительно подтверждают, что обнаруженные стераны были продуктом жизнедеятельности древних организмов, а не следствием геологических явлений. Более того, эти организмы, по всей видимости, были предками современных губок, которые и сегодня способны вырабатывать такие соединения.