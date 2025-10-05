«Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников – это наше ноу-хау, защищенное патентами».

В России провели испытания кинетического антидронового оружия, получившего условное название «Изделие 545». По сведениям СМИ, аппарат, созданный в рамках проекта «Новые русские технологии», предназначен для физического вывода из строя беспилотников.

«Мы провели испытания «Изделия 545». Это личное кинетическое орудие физического уничтожения дронов всех типов в радиусе 100-150 метров. Орудие позволяет уничтожать беспилотники с помощью любого стандартного оружия, которое есть у бойца», — рассказали журналистам представители компании-разработчика.

Работает орудие по следующему принципу: корпус выстреливается и поражает дрон, объяснили специалисты. «Поражающие элементы показали высокую эффективность при уничтожении беспилотников – это наше ноу-хау, защищенное патентами», — добавили в организации.

В настоящее время изделие находится на стадии научной разработки. Одним из его преимуществ уже названа финансовая выгодность производства.

Малогабаритные кинетические комплексы позволяют быстро реагировать на группы дронов, предотвращая их поражение критической инфраструктуры, жилых кварталов и транспорта.

Эксперты подчёркивают, что эффективность подобных систем зависит от интеграции в единую систему ПВО и грамотной тактики применения: персональные комплексы хороши для отражения локальных атак и прикрытия уязвимых объектов, но не заменяют высокоточные средства противовоздушной и радиотехнической обороны.

Официальных заявлений Минобороны с подробностями конструкции «Изделия-545» пока не публиковалось.