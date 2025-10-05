Американский геолог и писатель Грегг Брейден заявил, что около 50 000 лет назад на Луне могла существовать развитая человеческая цивилизация, следы которой, по его мнению, будут обнаружены в ходе предстоящих миссий Китая и Индии, пишет Dailymail.co.

Брейден утверждает, что на снимках миссии NASA "Клементина" якобы заметны структуры с четкими прямыми углами, которые не могли образоваться естественным путем. Он проводит параллели между этими лунными объектами и известными аномалиями на Марсе - "Лицом" и пирамидальными формами в регионе Кидония, считая их следами одной и той же древней цивилизации. По его словам, эти данные могли скрываться со времен Холодной войны, а новые космические державы, транслирующие миссии в прямом эфире, больше не позволят "утаить правду".

Согласно версии исследователя, лунная цивилизация была колонией землян, достигших высокого уровня развития, но впоследствии уничтоживших себя в войне. Остатки построек, как утверждает Брейден, могут содержать надписи, понятные современным людям.

Однако большинство ученых называют эти заявления спекуляциями. Современные орбитальные аппараты, включая Lunar Reconnaissance Orbiter NASA, исследовали поверхность Луны с рекордной точностью, но не нашли ни малейших признаков искусственных сооружений или надписей. Анализ лунного грунта также не выявил никаких артефактов или следов биологической активности.

Что касается марсианских "аномалий", то более поздние снимки высокого разрешения показали, что "Лицо на Марсе" - это обычный холм, а эффект человеческого лица возник из-за игры света и тени. Подобные оптические иллюзии называются парейдолией и хорошо известны в психологии восприятия.

Научное сообщество отмечает, что гипотезы о древних цивилизациях на других небесных телах часто основаны на сочетании реальных научных данных с домыслами и популярными мифами. Несмотря на зрелищность подобных идей, они не подтверждаются эмпирическими доказательствами и остаются в области фантастики.