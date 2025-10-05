Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Разгадана тайна «солнечного дождя» 0 95

Техно
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Разгадана тайна «солнечного дождя»
ФОТО: Global Look Press

ApJ: изменение состава плазмы и ее резкое охлаждение вызывают «солнечный дождь»

Солнечный дождь — это явление, когда во время вспышек в короне Солнца появляются плотные и холодные капли плазмы, которые падают обратно на поверхность звезды. По сути, это «дождь из огня»: разогретая до миллионов градусов плазма сначала поднимается в верхние слои короны, быстро остывает, уплотняется и под действием гравитации возвращается вниз. Исследование данного явления опубликовано в The Astrophysical Journal.

Долгое время оставалось непонятным, почему этот процесс происходит так быстро — всего за несколько минут. Ученые из Гавайского университета показали, что решающую роль играет состав солнечной атмосферы. Концентрации элементов, например железа, не постоянны, а могут быстро меняться во время вспышки. Эти колебания ускоряют охлаждение плазмы и превращение ее в более плотные сгустки, похожие на «капли».

Таким образом, солнечный дождь — это результат сочетания трех факторов: мощного нагрева при вспышке, резкого изменения состава плазмы и быстрого охлаждения. Именно эта цепочка объясняет, почему «капли» появляются практически мгновенно.

Авторы работы подчеркивают, что разгадка солнечного дождя помогает лучше понять, как ведет себя корона Солнца

— ее температура, плотность и химический состав. Эти знания важны и для практики: процессы в короне связаны с солнечными бурями, которые могут влиять на работу спутников, связи и энергосетей на Земле.

Читайте нас также:
#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT
Изображение к статье: Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT
На Луне жили люди: новая теория бросает вызов официальной науке
Изображение к статье: На Луне жили люди: новая теория бросает вызов официальной науке
Илон Маск запусткает собственный аналог «Википедии»
Изображение к статье: Илон Маск запусткает собственный аналог «Википедии»
Илон Маск показал изучение приемов кунг-фу гуманоидным роботом Optimus
Изображение к статье: Илон Маск показал изучение приемов кунг-фу гуманоидным роботом Optimus
Изображение к статье: На тропу войны против гигантских питонов вышли 120 робо-кроликов Иконка видео
На тропу войны против гигантских питонов вышли 120 робо-кроликов 164
Изображение к статье: Какая красота в Мировом океане. Иконка видео
Губки были первыми живыми организмами Земли, открыли ученые США 66
Изображение к статье: Такие чудовищные экраны может ставить только внеземной разум, Иконка видео
Инопланетян откроют к 2040-м годам, уверяют астрофизики Швеции 98
Изображение к статье: Прорывные технологии курируются военным ведомством. Иконка видео
«Изделие 545»: в России испытали новейший кинетический перехватчик дронов 1 207

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 28
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 25
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 26
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео