Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT

Техно
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Школьника арестовали за опасный запрос в ChatGPT
ФОТО: Unsplash

13-летнего школьника арестовали за просьбу к ChatGPT помочь с убийством.

В американском штате Флорида арестовали школьника за запрос в ChatGPT помочь с убийством друга. Об этом сообщил офис шерифа в Facebook.

Сообщается, что 13-летний Ян Франко прямо во время урока спросил ChatGPT, как избавиться от друга. Сообщение об опасном запросе отправили в администрацию школы, где учился подросток, где немедленно вызвали полицию.

По данным офиса шерифа, школьник объяснил, что просьба к нейросети была шуткой. Якобы он просто хотел «потроллить одноклассника, который его раздражал».

#искусственный интеллект
