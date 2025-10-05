13-летнего школьника арестовали за просьбу к ChatGPT помочь с убийством.

В американском штате Флорида арестовали школьника за запрос в ChatGPT помочь с убийством друга. Об этом сообщил офис шерифа в Facebook.

Сообщается, что 13-летний Ян Франко прямо во время урока спросил ChatGPT, как избавиться от друга. Сообщение об опасном запросе отправили в администрацию школы, где учился подросток, где немедленно вызвали полицию.

По данным офиса шерифа, школьник объяснил, что просьба к нейросети была шуткой. Якобы он просто хотел «потроллить одноклассника, который его раздражал».