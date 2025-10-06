Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Назван новый изъян iPhone 17 Pro 0 213

Техно
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван новый изъян iPhone 17 Pro
ФОТО: Global Look Press

Владельцы iPhone 17 Pro пожаловались на тени при съемке фотографий со вспышкой.

Пользователи смартфона iPhone 17 Pro начали жаловаться на появление теней на снимках во время фотографирования. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

О проблеме одним из первых рассказал блогер под ником marcustechnology. Он обнаружил, что при съемке объектов со вспышкой по их краям могут появляться тени. При этом при съемке на другие модели iPhone таких теней нет. В качестве примера энтузиаст сделал одинаковые фото на камеру iPhone 17 Pro и iPhone 13, обратив внимание, что в последнем случае вспышка не создала никаких теней.

Журналисты медиа предположили, что названный marcustechnology изъян может быть вызван новым расположением вспышки. На ранних моделях она находилась рядом с камерой, но в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max ее перенесли на противоположный конец задней панели. Возможно, тени появляются из-за технических просчетов при разработке гаджетов.

Блогер заявил, что из-за теней снятые на флагманский iPhone фотографии выглядят неаккуратно. По его словам, «создается ощущение, будто кто-то держит фонарь в углу, и это, честно говоря, очень раздражает». В Apple пока никак не отреагировали на проблему.

Читайте нас также:
#iphone
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пользователей Windows 10 предупредили о надвигающейся катастрофе
Изображение к статье: Пользователей Windows 10 предупредили о надвигающейся катастрофе
Земля находится в постоянном движении: почему мы его не ощущаем
Изображение к статье: Земля находится в постоянном движении: почему мы его не ощущаем
Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира
Изображение к статье: Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира
Евросоюз введёт новый налог: цены на автомобили резко вырастут
Изображение к статье: Евросоюз введёт новый налог: цены на автомобили резко вырастут Эксклюзив!
Изображение к статье: Пользователям Поднебесной наказали держаться правил сетевой гигиены. Иконка видео
Пекин занялся «оздоровлением» интернета: что за этим стоит 101
Изображение к статье: Неожиданная связь между травмой и деменцией удивила ученых
Неожиданная связь между травмой и деменцией удивила ученых 278
Изображение к статье: У секс-игрушек обнаружили неочевидную опасность
У секс-игрушек обнаружили неочевидную опасность 361
Изображение к статье: Назван возможный преемник Кука во главе Apple
Назван возможный преемник Кука во главе Apple 97

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 8
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 80
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 6
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 8
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео