Пекин занялся «оздоровлением» интернета: что за этим стоит

Техно
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пользователям Поднебесной наказали держаться правил сетевой гигиены.

Пользователям Поднебесной наказали держаться правил сетевой гигиены.

Под запрет попадает разжигание паники через фальсификацию сообщений.

Управление по вопросам киберпространства Китая начало двухмесячную общенациональную кампанию по борьбе со злонамеренным подстрекательством к негативным эмоциям в интернете. Цель — создание более здоровой онлайн-среды.

Специальная кампания будет сфокусирована на социальных сетях, платформах с короткими видео и прямых трансляциях. Проверке подвергнутся ключевые области, включая рейтинги, рекомендации и комментарии. Власти намерены бороться с несколькими типами нарушений. В их числе — провокация экстремальных групповых конфликтов на почве идентичности, региона или пола, а также подстрекательство фанатов к очернению и атакам на оппонентов в ходе обсуждения фильмов, телешоу или спортивных событий.

Также под запрет попадает разжигание паники через фальсификацию сообщений о катастрофах, распространение слухов об экономике и госполитике, пропаганда насилия, а также контент, распространяющий установки вроде «упорный труд бесполезен» и «учеба бесполезна». Также будут удаляться популярные мемы, цитаты и смайлики, которые, по мнению властей, чрезмерно принижают достоинство, преувеличивают подавленность и способствуют распространению «усталости от мира».

Данная кампания стала частью последовательной политики Китая по усилению контроля над интернет-средой. Ранее власти уже запускали инициативы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента и по борьбе с использованием ненормативной лексики в сети.

#цензура
Оставить комментарий

