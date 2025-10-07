Управление по вопросам киберпространства Китая начало двухмесячную общенациональную кампанию по борьбе со злонамеренным подстрекательством к негативным эмоциям в интернете. Цель — создание более здоровой онлайн-среды.

Специальная кампания будет сфокусирована на социальных сетях, платформах с короткими видео и прямых трансляциях. Проверке подвергнутся ключевые области, включая рейтинги, рекомендации и комментарии. Власти намерены бороться с несколькими типами нарушений. В их числе — провокация экстремальных групповых конфликтов на почве идентичности, региона или пола, а также подстрекательство фанатов к очернению и атакам на оппонентов в ходе обсуждения фильмов, телешоу или спортивных событий.

Также под запрет попадает разжигание паники через фальсификацию сообщений о катастрофах, распространение слухов об экономике и госполитике, пропаганда насилия, а также контент, распространяющий установки вроде «упорный труд бесполезен» и «учеба бесполезна». Также будут удаляться популярные мемы, цитаты и смайлики, которые, по мнению властей, чрезмерно принижают достоинство, преувеличивают подавленность и способствуют распространению «усталости от мира».

Данная кампания стала частью последовательной политики Китая по усилению контроля над интернет-средой. Ранее власти уже запускали инициативы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента и по борьбе с использованием ненормативной лексики в сети.