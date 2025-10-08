Baltijas balss logotype
С начала года хакеры КНДР украли криптовалюты на 2 млрд долларов— это рекорд

Техно
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: С начала года хакеры КНДР украли криптовалюты на 2 млрд долларов— это рекорд

Добычей хакеров из КНДР с начала года стали криптовалютные активы на общую сумму более $2 млрд, подсчитали эксперты Elliptic — это рекордная для северокорейских киберпреступников сумма за такой срок.

В феврале им удалось осуществить крупнейшую кражу криптовалюты в истории — с биржи Bybit они увели более $1,4 млрд. Хакеры проникли в систему провайдера цифровых кошельков и осуществили перевод с «холодного» кошелька Bybit, на котором хранились 400 000 монет Ethereum.

Около 68 % этих средств удалось отследить, сообщила администрация площадки, — это может значить, что злоумышленникам удалось обналичить лишь часть своих незаконных доходов.

В этом году северокорейские хакеры также осуществили атаки на платформы LND.fi, WOO X и Seedify — всего около тридцати инцидентов. По данным экспертов Chainalysis, с начала года киберпреступники из КНДР завладели активами на сумму $2,17 млрд.

Elliptic и Chainalysis предлагают услуги отслеживания блокчейна и сотрудничают с правоохранительными органами, помогая им пресекать незаконные транзакции. Аналитики предупреждают, что хакеры могут осуществлять атаки не только на криптовалютные биржи и работающие с блокчейном компании, но и на состоятельных частных лиц.

Киберпреступники используют, в частности, методы социальной инженерии и проводят фишинговые атаки, обманным путём заставляя жертв устанавливать вредоносное ПО. Доля краж у частных лиц в общем объёме связанных с криптовалютой преступлений растёт — с начала года она достигла 23,35 %, подсчитали в Chainalysis.

#хакеры #кндр
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео