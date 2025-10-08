Ученые провели анализ образцов горной породы, доставленных на Землю в 1972 году астронавтами миссии “Аполлон-17”. В результате они обнаружили необычный изотопный состав, что стало неожиданностью для исследователей, пишет Фокус.

В 1972 году астронавты доставили на Землю образцы горных пород, и некоторые из них в течение более 50 лет хранились в NASA. Ученые получили доступ к ранее неизученным образцам и при их исследовании обнаружили сюрприз. Оказалось, что вулканическая порода, появившаяся на поверхности Луны из мантии, содержит мало изотопа сера-33, одного из четырех радиоактивно стабильных изотопов серы. Такой состав горной породы, содержащей серу, резко контрастирует с соотношением изотопов серы, наблюдаемым на Земле. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Phys.

Изотопами химических элементов называют версии одних и тех же атомов с разной массой. Если два образца горной породы имеют одинаковый изотопный состав, то это доказывает, что они имеют одинаковый источник происхождения. На Земле и Луне ранее ученые обнаружили большое сходство в изотопном составе кислорода. Долгое время считалось, что изотопный состав серы в мантии Луны и Земли также должен быть очень похожим.

Исследователи искали образцы, в которых текстура серы точно бы указывала на то, что они появились в результате вулканического извержения из мантии на поверхности Луны, а не возникли иным способом.

По словам ученых, анализ лунных образцов показал, что это не так и данное открытие стало сюрпризом для исследователей. Дело в том, что состав лунной горной породы, содержащей серу, сильно отличается от соотношения изотопов серы, наблюдаемым на Земле. Сначала ученые подумали, что такого не может быть и провели повторный анализ, который подтвердил первые результаты.

Авторы исследования говорят, что есть два возможных объяснения аномального содержания серы в лунных породах.

Это могут быть остатки химических процессов, которые происходили на Луне в начале ее истории. Низкое количество изотопа сера-33 обнаруживается при взаимодействии серы с ультрафиолетовым светом при наличии тонкой атмосфере.

Предполагается, что на раннем этапе своей истории у Луны была некоторое время атмосфера. Если образцы горной породы действительно образовались таким образом, то это может быть свидетельством древнего обмена материалом между лунной поверхностью и мантией. Но на Луне нет тектоники плит, как на Земле, которая бы обеспечила такой обмен. Значит, на Луне в прошлом могло происходить нечто, что пока неизвестно ученым.

Другое объяснение заключается в том, что аномальное содержание серы осталось от формирования Луны. Главная теория образования Луны гласит, что она появилась после удара по Земле объекта размером с Марс более 4 млрд лет назад. Из обломков, которые вылетели с ранней Земли образовалась Луна. Возможно, в лунные породы попала сера с объекта, который врезался в Землю, а ее изотопный состав отличался от земного.

Фокус