Франция проведет расследование фактов передачи приватных данных пользователей компании Apple. Об этом сообщает издание Politico.

В материале говорится, что Apple обвиняют в передаче записей голосов пользователей iPhone и других гаджетов, записанных с помощью ассистента Siri. По версии информатора в компании и следствия, IT-гигант отправлял конфиденциальные записи сторонним подрядчикам, работающим на Apple, для контроля качества.

Журналисты отметили, что история началась еще в 2019 году, когда информатор Томас Ле Боньек рассказал, что Apple делилась данными пользователей с подрядчиком Globe Technical Services в Ирландии. Специалисты сторонней фирмы прослушивали голоса владельцев iPhone, чтобы оценить, корректно ли Siri отвечала на их запросы. При этом Apple не сообщала пользователям, что к их личной информации имеет доступ сторонняя компания.

Спустя годы прокуратура Парижа возбудила уголовное дело. Представитель Ле Боньека заметил, что американскому IT-гиганту придется ответить в суде на «неотложные вопросы». Представитель Apple ответил, что корпорация никогда не продавала данные пользователей и не использовала их в маркетинговых целях.