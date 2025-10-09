Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Apple поймали в ЕС на прослушивании пользователей 0 161

Техно
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Apple поймали в ЕС на прослушивании пользователей
ФОТО: Unsplash

Франция будет расследовать факты прослушивания пользователей Apple через Siri.

Франция проведет расследование фактов передачи приватных данных пользователей компании Apple. Об этом сообщает издание Politico.

В материале говорится, что Apple обвиняют в передаче записей голосов пользователей iPhone и других гаджетов, записанных с помощью ассистента Siri. По версии информатора в компании и следствия, IT-гигант отправлял конфиденциальные записи сторонним подрядчикам, работающим на Apple, для контроля качества.

Журналисты отметили, что история началась еще в 2019 году, когда информатор Томас Ле Боньек рассказал, что Apple делилась данными пользователей с подрядчиком Globe Technical Services в Ирландии. Специалисты сторонней фирмы прослушивали голоса владельцев iPhone, чтобы оценить, корректно ли Siri отвечала на их запросы. При этом Apple не сообщала пользователям, что к их личной информации имеет доступ сторонняя компания.

Спустя годы прокуратура Парижа возбудила уголовное дело. Представитель Ле Боньека заметил, что американскому IT-гиганту придется ответить в суде на «неотложные вопросы». Представитель Apple ответил, что корпорация никогда не продавала данные пользователей и не использовала их в маркетинговых целях.

Читайте нас также:
#apple
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ИИ может уничтожить человечество за 10 лет: тревожное предупреждение
Изображение к статье: ИИ может уничтожить человечество за 10 лет: тревожное предупреждение
Ученые смогли обратить болезнь Альцгеймера вспять
Изображение к статье: Ученые смогли обратить болезнь Альцгеймера вспять
Специалисты НАСА предлагают ядерную бомбардировку опасного астероида
Изображение к статье: Когда прилетит такой булыжник, мало не покажется. Иконка видео
Система электронной декларации СГД опять не работает
Изображение к статье: Система электронной декларации СГД опять не работает
Изображение к статье: ИИ научился предсказывать ДТП
ИИ научился предсказывать ДТП 111
Изображение к статье: Кадр: Apple / YouTube
Apple посмеялась над сбоями Windows 163
Изображение к статье: Microsoft наконец исправила давнюю ошибку Windows
Microsoft наконец исправила давнюю ошибку Windows 185
Изображение к статье: Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 5
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 70
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 243
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 71
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 442
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 893
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 5
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 70
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 243

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео