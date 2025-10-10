Baltijas balss logotype
Крупнейшая в мире китайская ветряная турбина имеет размах лопастей в 310 метров 1 132

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лопасти гиганта.

Лопасти гиганта.

Одна такая установка способна вырабатывать до 100 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии в год.

В Китае стартовали испытания самой мощной в мире морской ветровой турбины единичной установки мощностью 26 мегаватт. Тесты прошли в городе Дунъин, провинция Шаньдун (восток Китая).

Хотя турбина разработана для эксплуатации на море, ее первый прототип установлен на суше для упрощения испытаний.

По данным производителя, компании Dongfang Electric Corporation, диаметр ротора составляет 310 метров, а длина лопастей — 153 метра. Общая высота конструкции приближается к 200 метрам, площадь ометания ротора достигает 77 000 квадратных метров. Турбина полностью спроектирована и изготовлена в Китае.

Заместитель директора института исследований и проектирования ветроэнергетических систем компании, Ян Сэнлин, сообщил журналистам, что при средней годовой скорости ветра в 10 метров в секунду одна такая установка способна вырабатывать до 100 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии в год — это заметный вклад в развитие возобновляемой энергетики.

По его словам, испытания прошли успешно, и уже в 2026 году компания планирует начать строительство аналогичных турбин в южных провинциях Гуандун и Фуцзянь.

#электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    10-го октября

    Молодцы, я всё покупаю китайское через интернет, даже зонтик понадобился, не пошёл в латвийский магазин а заказал в Китае, я в наших магазинах уже вообще ничего не покупаю, из принципа, это вам ответ за сносы, переименования запреты языка, для тех кто следит за моим подсчётом, моё не вложение в латвийскую экономику уже достигло 9000 евро с февраля 2022 года, я разработал методику, чтобы ускорить этот процесс, хрен вам, а не мои деньги!

    3
    1

