Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр 0 162

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Изображение: University of Turku

Изображение: University of Turku

Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр.

Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр. Изображение доступно на сайте Университа Турку.

«Впервые астрономам удалось получить радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр», — говорится в публикации.

По словам специалистов, речь идет о центре квазара OJ287, открытом еще в позапрошлом веке.

Читайте нас также:
#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли
Изображение к статье: Спутники зафиксировали странный гравитационный сигнал, который исходит из недр Земли
Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х»
Изображение к статье: Каждый второй латвиец «порвал» с одной из соцсетей — чаще всего с «Х»
Собранный по кусочкам череп пещерного человека перевернул антропологию
Изображение к статье: Знакомьтесь, это наш дальний родственник. Иконка видео
Раскрыт секрет прочности складного iPhone
Изображение к статье: Раскрыт секрет прочности складного iPhone
Изображение к статье: Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга
Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга 262
Изображение к статье: Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи
Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи 490
Изображение к статье: Раскрыто реальное время работы iPhone 17
Раскрыто реальное время работы iPhone 17 177
Изображение к статье: Роботам Tesla не хватило рук
Роботам Tesla не хватило рук 70

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 80
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 98
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 103
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 77
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 80
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео