Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга 0 262

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Представлен эффективный способ лечения опасных болезней мозга
ФОТО: Global Look Press

Назальный спрей с наночастицами золота и ионами лития лечит нейродегенерации.

В журнале Advanced Materials (AM) опубликовали исследование итальянских ученых, представивших новый способ лечения психических и нейродегенеративных заболеваний с помощью наночастиц золота.

Исследователи создали частицы золота диаметром около двух нанометров, стабилизированные глутатионом и содержащие ионы лития. При введении с помощью назального спрея эти частицы проникают в головной мозг и высвобождают литий прямо в клетках, не повышая его уровень в крови. Это позволяет избежать токсического воздействия на почки и щитовидную железу, которое часто наблюдается при приеме лития в таблетках.

Эксперименты на мышах показали, что новая форма доставки подавляет активность фермента GSK-3β в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью и обучением. Этот фермент играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера, биполярного расстройства и некоторых вирусных инфекций мозга.

Ученые отмечают, что метод уже запатентован и может стать основой для создания безопасных препаратов, направленных на лечение расстройств, связанных с нарушениями работы нервной системы. В ближайшее время планируется провести дополнительные исследования безопасности перед началом клинических испытаний на людях.

#здоровье
Оставить комментарий

