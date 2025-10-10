Baltijas balss logotype
Раскрыт секрет прочности складного iPhone

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт секрет прочности складного iPhone
ФОТО: Unsplash

Складной iPhone получит уникальный корпус из титана и алюминия.

Первый складной смартфон Apple получит уникальный корпус из нового сплава. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Известный аналитик Джефф Пу раскрыл информацию о том, что корпус складного iPhone будет создан из нового сплава титана и алюминия. Новый сплав позволит достичь высокой прочности конструкции, но при этом сохранить относительно небольшой вес. В настоящий момент титан используется только в iPhone Air, а флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max имеют корпус из алюминия.

При этом в начале года авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что секрет прочности iPhone Fold будет заключаться в его конструкции. Аппарат должен получить шарнир, созданный из титана и стали, а сам корпус будет сделан из чистого титана.

Ранее сообщалось, что первый складной iPhone будет иметь форм-фактор книжки. Основной дисплей получит диагональ до 7,8 дюйма, внешний экран — 5,5 дюйма. Также аппарат выйдет с дактилоскопическим сенсором Touch ID вместо Face ID. Складной флагман должны анонсировать осенью 2026 года.

#iphone
