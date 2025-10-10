Baltijas balss logotype
Раскрыто реальное время работы iPhone 17

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
Автономность iPhone 17 Pro Max составила почти 18 часов.

Журналисты TechRadar назвали iPhone 17 Pro Max одним из лидеров по времени работы от батареи. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты медиа проверили время автономной работы новых смартфонов Apple и сравнили их с конкурентными моделями. Благодаря тестам раскрыли реальную автономность 17 Pro Max — 17 часов 54 минуты. Для сравнения, показатель iPhone 16 Pro Max составил 17 часов 17 минут. Авторы отметили, что такой прогресс стал возможным благодаря новому аккумулятору емкостью 5088 миллиампер-часов.

Конкурентные модели на Android уступили топовому телефону Apple. Так, Samsung Galaxy S25 Ultra продержался 17 часов 14 минут, Google Pixel 10 Pro XL — 14 часов 20 минут. В тесте 17 Pro Max опередил лишь OnePlus 13, который на одной зарядке отработал 19 часов 45 минут. Такой отрыв журналисты объяснили батареей емкостью 6000 миллиампер-часов, установленной в смартфоне.

Другие новые аппараты Apple также продемонстрировали неплохие показатели. Модель iPhone 17 Pro проработала 15 часов 32 минуты, iPhone 17 — 12 часов 47 минут, iPhone Air — 12 часов и 2 минуты.

