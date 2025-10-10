Baltijas balss logotype
Помехи GPS в воздушном пространстве Латвии выросли в 2,6 раза 0 179

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
LETA
Изображение к статье: Помехи GPS в воздушном пространстве Латвии выросли в 2,6 раза
ФОТО: pixabay

За девять месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии 1060 раз были зафиксированы помехи Глобальной системы позиционирования (GPS), что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

В сентябре этого года было зафиксировано 91 нарушение работы GPS, что в 3,6 раза больше, чем в сентябре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 25 раз.

Всего в прошлом году было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.

Ранее LGS отмечала, что при составлении этих данных не удается выделить информацию о конкретных авиакомпаниях.

В аэронавигационной компании сообщили, что перебои начались одновременно с российским вторжением на Украину и, по всей видимости, связаны с ним.

Агентство гражданской авиации (АГА) ранее сообщило ЛЕТА, что АГА рассматривает и анализирует сообщения о сбоях GPS-сигнала в воздушном пространстве Латвии. Несмотря на то, что они влияют на нормальные процессы в гражданской авиации, сбои GPS-сигнала не представляют угрозы для безопасности самолетов, следующих в Латвию и из Латвии.

Для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, поэтому помехи GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай помех GPS централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

#авиация
Оставить комментарий

