Летит к нам впервые за 1350 лет: как найти в небе одну из самых ярких комет 2025 года

Техно
Дата публикации: 13.10.2025
Focus
Изображение к статье: Летит к нам впервые за 1350 лет: как найти в небе одну из самых ярких комет 2025 года
ФОТО: пресс-фото

Комета C/2025 A6 (Lemmon) приблизится к Земле 21 октября и, возможно, ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Хотя лучше использовать бинокль или телескоп, пишет Фокус.

Обнаруженная в январе 2025 года комета C/2025 A6 (Lemmon), в сентябре начала становиться ярче по мере приближения к Солнцу. Она может стать настолько яркой, что существует теоретическая вероятность того, что ее можно будет наблюдать невооруженным глазом. Но скорее всего для наблюдения за одной из самых ярких комет 2025 года понадобится бинокль или телескоп. Эта комета будет находится на расстоянии 90 млн км от Земли 21 октября, хотя до этой и даты и после нее C/2025 A6 (Lemmon) также будет видна, пишет Space.

Как показывают расчеты астрономов, обнаруженная ранее в этом году комета C/2025 A6 (Lemmon) впервые за 1350 лет будет находится на самом близко расстоянии от Земли (90 млн км) 21 октября. Яркость кометы с момента ее открытия увеличилась с звездной величины +21,5 до примерно 5,7. Чем меньше звездная величина, тем ярче объект. Технически такая яркость кометы находится в пределах обнаружения человеческим глазом, который составляет звездную величину +6. То есть теоретически, если будет очень темное небо, комета C/2025 A6 (Lemmon) может быть видна невооруженным глазом. Но все же астрономы рекомендуют для наблюдения за кометой использовать бинокль или любительский телескоп.

Кометы Солнечной системы, как правило, становятся более активными и яркими за несколько месяцев или недель до того, как они окажутся на максимально близком расстоянии от Солнца. Это же касается и кометы C/2025 A6 (Lemmon). Солнечное тепло испаряет лед на поверхности кометы, что приводит к образованию комы (газовой оболочки вокруг ядра кометы) и газопылевого хвоста. Чем больше становится кома, тем больше она отражает солнечного света. Это значит, что комета становится более яркой.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) как и планеты Солнечной системы постоянно смещается относительно звезд. В середине октября она пройдет рядом со звездой Хи Большой Медведицы в созвездии Большой Медведицы чуть ниже знаменитого ковша этого созвездия, астеризмом, состоящим из нескольких звезд. Затем комета отправиться по ночному небу к звезде Сердце Карла в созвездии Гончих Псов.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) будет находиться в самом сердце созвездия Волопаса, когда приблизиться к Земле на максимально близкое расстояние 21 октября. После этого 26–27 октября она будет видна в созвездии Змеи.

С середины октября комета будет видна над северо-восточным горизонтом перед восходом Солнца, а 21 октября она будет видна низко над северо-западным горизонтом, но после захода Солнца.

Фокус

#космос
Видео