Сооснователь студии Rockstar Games Дэн Хаузер назвал лучшую игру из тех, над которыми он работал. Об этом он заявил в интервью IGN.

О лучших играх геймдизайнера спросили на выставке LA Comic Con. Хаузер является сооснователем Rockstar Games, которая выпустила в том числе игры серии Grand Theft Auto. Однако бизнесмен не поставил на первое место GTA. «Red Dead Redemption 2, думаю, была лучшей игрой, над которой я работал», — ответил Дэн Хаузер.

RDR 2 вышла в 2018 году. Хаузер назвал тайтл «лучшим воплощением тематической последовательности повествования в открытом мире и пониманием того, как игры организованы, чтобы увлечь вас в эмоциональное путешествие». Также он выделил GTA IV. Кроме того, в список попала GTA V, однако геймдизайнер заявил, что не считает ее безупречной — при этом он отметил, что середина повествования получилась особенно хорошо.

Дэн Хаузер покинул Rockstar Games в 2020 году. После он основал студию Absurd Ventures, которая 12 ноября 2025 года выпустит American Caper. Она должна предстать в жанре криминальной фантастики.