Тысячи человек стоят в очереди на получение импланта Neuralink. Об этом сообщает издание The Independent.

Президент Neuralink Донджин Сео рассказал, что в лонг-листе на получение чипа от компании предпринимателя Илона Маска находятся около 10 тысяч человек. Представитель фирмы объяснил, что подать заявку на чипирование может любой желающий через форму в разделе «Реестр пациентов» на сайте Neuralink. Компания открыла эту возможность в 2025 году.

В настоящий момент Neuralink успела установить имплант 12 пациентам. Вероятно, до конца года компания проведет операцию еще 13 нуждающимся. По состоянию на середину 2025 года к операции допускали только кандидатов, имеющих паралич из-за таких проблем, как заболевание двигательных нейронов или травма спинного мозга.

Сразу же после начала проведения операций по чипированию Донджин Сео велел Neuralink разработать собственного робота-хирурга. В противном случае компания просто не успеет чипировать всех желающих. В апреле Маск заявлял, что роботы превзойдут лучших людей-хирургов примерно через пять лет.