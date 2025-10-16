За последний год в британском технологическом секторе число рабочих мест для молодых специалистов рухнуло на 46 %, и прогнозируется падение ещё на 53 %, сообщает The Register со ссылкой на статистику Института студенческого трудоустройства.

Виновником столь резких перемен на рынке труда оказался искусственный интеллект, который уже выполняет задачи базового уровня, которые ранее доверяли молодым специалистам, в том числе рутинные задачи по написанию кода и анализ данных. Компании всё ещё нуждаются в технических специалистах, но сейчас они берут на работу преимущественно опытных сотрудников и не занимаются обучением новичков.

Объёмы найма выпускников сократились на 8% в годовом исчислении — более сильной просадка этого показателя была только в 2020 году, когда он сократился на 12 %. Сейчас сильнее всего пострадали технологический и фармацевтический секторы.

Наиболее востребованными на рынке труда у молодых специалистов являются специальности, связанные с IT, цифровыми технологиями и ИИ — вакансии по данным направлениям есть у 46 % организаций. Примечательно, что участие ИИ в процессе найма специалистов остаётся не столь значительным, хотя средства автоматизации применяют более половины работодателей. ИИ чаще используется там, где тесты даются соискателям в игровой форме, но и здесь уровень его внедрения составляет лишь 15 %.

ИИ уже заставил 79 % работодателей изменить процедуру найма — некоторые уже готовы к тому, что соискатели попытаются их обмануть и получить подсказки у чат-ботов, и только 15 % работодателей ни разу не выявили и не заподозрили соискателей в попытках обмануть их таким образом.

Эта тенденция создаёт порочный круг на рынке труда: выпускники не могут устроиться на первую должность, чтобы получить опыт работы по своей специальности — это значит, что уже в ближайшие пять лет сократится число специалистов среднего звена. Компании пытаются добиться краткосрочного повышения эффективности и платят за это долгосрочным кадровым резервом — а крайними оказываются молодые специалисты.