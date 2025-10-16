Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спрос на молодых айтишников рухнул на 46% из-за ИИ — дальше будет хуже 0 403

Техно
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спрос на молодых айтишников рухнул на 46% из-за ИИ — дальше будет хуже

За последний год в британском технологическом секторе число рабочих мест для молодых специалистов рухнуло на 46 %, и прогнозируется падение ещё на 53 %, сообщает The Register со ссылкой на статистику Института студенческого трудоустройства.

Виновником столь резких перемен на рынке труда оказался искусственный интеллект, который уже выполняет задачи базового уровня, которые ранее доверяли молодым специалистам, в том числе рутинные задачи по написанию кода и анализ данных. Компании всё ещё нуждаются в технических специалистах, но сейчас они берут на работу преимущественно опытных сотрудников и не занимаются обучением новичков.

Объёмы найма выпускников сократились на 8% в годовом исчислении — более сильной просадка этого показателя была только в 2020 году, когда он сократился на 12 %. Сейчас сильнее всего пострадали технологический и фармацевтический секторы.

Наиболее востребованными на рынке труда у молодых специалистов являются специальности, связанные с IT, цифровыми технологиями и ИИ — вакансии по данным направлениям есть у 46 % организаций. Примечательно, что участие ИИ в процессе найма специалистов остаётся не столь значительным, хотя средства автоматизации применяют более половины работодателей. ИИ чаще используется там, где тесты даются соискателям в игровой форме, но и здесь уровень его внедрения составляет лишь 15 %.

ИИ уже заставил 79 % работодателей изменить процедуру найма — некоторые уже готовы к тому, что соискатели попытаются их обмануть и получить подсказки у чат-ботов, и только 15 % работодателей ни разу не выявили и не заподозрили соискателей в попытках обмануть их таким образом.

Эта тенденция создаёт порочный круг на рынке труда: выпускники не могут устроиться на первую должность, чтобы получить опыт работы по своей специальности — это значит, что уже в ближайшие пять лет сократится число специалистов среднего звена. Компании пытаются добиться краткосрочного повышения эффективности и платят за это долгосрочным кадровым резервом — а крайними оказываются молодые специалисты.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получит русскую озвучку
Изображение к статье: Кадр: Immersive Realistic Gameplay / YouTube
В Windows нашли сотни уязвимостей
Изображение к статье: В Windows нашли сотни уязвимостей
Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения
Изображение к статье: Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения
Изображение к статье: Страны Балтии не входят в число наиболее часто подвергающихся кибератакам - Microsoft
Страны Балтии не входят в число наиболее часто подвергающихся кибератакам - Microsoft 23
Изображение к статье: Европарламент предлагает запретить соцсети детям до 16 лет
Европарламент предлагает запретить соцсети детям до 16 лет 40
Изображение к статье: Риску подвержены все возрастные группы, но особенно - молодежь. Иконка видео
Ученые предупреждают: неправильное пользование наушниками - путь к глухоте 180
Изображение к статье: В странах ЕС хотят ограничить соцсети детям до 16 лет
В странах ЕС хотят ограничить соцсети детям до 16 лет 59

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2471
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 15
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 40
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1995
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 101
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 201
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2471
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 15
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео