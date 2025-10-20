Baltijas balss logotype
Обнаружен затонувший корабль с уцелевшей посудой 0 310

Техно
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism

В Турции археологи нашли затонувший древний корабль с уцелевшей керамикой.

На дне Средиземного моря у побережья Турции найдено древнее судно с хорошо сохранившимся грузом. Об этом сообщает Earth.com.

Турецкие археологи во время подводных исследований обнаружили уникальный объект — античный корабль, перевозивший керамическую посуду. Находка возрастом около двух тысяч лет покоится на глубине 35-45 метров возле города Адрасан в провинции Анталья. Исследователи были крайне удивлены, когда увидели затонувшее более двух тысячелетий назад торговое судно, в трюме которого аккуратными стопками стояла керамика. Ученые отмечают редкую сохранность посуды, которая выглядит так, словно ее готовились разгрузить в порту назначения.

Доктор Хакан Ониз из Университета Акдениз, руководивший научными работами, отметил, что многие уцелевшие керамические изделия сохранили первоначальные цвета и текстуру поверхности — что необычно: учитывая длительное пребывание в морской воде. Груз состоит почти исключительно из изделий в технике терра сигилата

— в основном тарелок, чашек и мисок, что характерно для прибрежной торговли в регионе в I веке до нашей эры.

Особый интерес представляет защитное покрытие: многие сосуды перед погрузкой были обработаны тонким слоем глины, который предохранял их от повреждений во время транспортировки, а позже замедлил разрушение в морской среде. После консервации и изучения находки планируется передать в Музей подводной археологии в Бодруме.

#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
