Amazon намерена построить в Вашингтоне ядерные реакторы X-Energy на 960 МВт 0 57

Техно
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Amazon намерена построить в Вашингтоне ядерные реакторы X-Energy на 960 МВт

Несмотря на технические и нормативные препятствия, Amazon всё еще считает, что малые модульные реакторы (SMR) являются оптимальным ответом на дефицит электричества для ее дата-центров.

Осенью 2024 года компания объявила об инвестициях $500 млн в «атомный» стартап X-Energy, а на днях появилась информация, что его реакторы Xe-100 обеспечат штату Вашингтон поставки до 960 МВт «чистой» электроэнергии, сообщает The Register. Для сравнения: мощность Рижской ГЭС составляет 400 МВт.

В частности, 80-МВт реакторы планируется развернуть на объекте Cascade Nuclear Energy Center близ Ричленда. Реализация проекта предусмотрена в три этапа, каждый из которых обеспечит 320 МВт.

В Amazon утверждают, что SMR компании X-Energy будут меньше, быстрее в установке и дешевле в эксплуатации, чем традиционные реакторы. Компания настолько уверена в технологии, что намерена развернуть к 2039 году SMR общей мощностью 5 ГВт. В этом ей помогут Doosan Enerbility и Korea Hydro and Nuclear Power.

Правда, строительство начнётся не раньше конца текущего десятилетия, а сами SMR заработают уже 2030-х годов. Да, и сама технология не опробована в реальных условиях, а один из ранних проектов SMR закрылся из-за высоких эксплуатационных расходов.

Кроме того, реакторы компании ещё даже не получили одобрения Комиссии по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission, NRC) США, которое необходимо для начала строительства.

#аэс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео